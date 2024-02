Bu Cuarón estrena su nueva canción “Viceversa”, el primer tema de su álbum

La cantante, compositora y productora italo-mexicana Bu Cuarón lanzó “Viceversa,” el primer tema de su EP debut, Drop By When You Drop Dead, que llega esta primavera a través de AWAL.

La canción, dramática y rica en melodías, combina efectos vocales inquietantes con arpegiadores para crear un sonido cautivador. Inspirándose en el mundo natural e incorporando referencias literarias, como un guiño a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Bu crea una experiencia auditiva única que yuxtapone lo orgánico y lo sintético.

Drop by When You Drop Dead es una colección de seis temas que muestran los años de evolución y experimentación musical de Bu. El EP contiene letras en inglés, español e italiano, mostrando la rica diversidad de culturas que han dado forma a su identidad musical.

Hija del célebre cineasta Alfonso Cuarón, Bu fue animada a explorar su talento creativo desde una edad temprana, aprendiendo a tocar el piano a los cuatro años, escribiendo sus propias canciones a los once y produciendo su propia música a los trece. Con la influencia de artistas como Jessie Reyez, Tyler, the Creator, Frank Ocean y James Blake, el sonido de Bu desafía las estructuras pop convencionales, mezclando indie pop electrónico con hip-hop y elementos acústicos.

Cada tema del EP ofrece una visión de la variada paleta musical de Bu. Desde los cambios dinámicos de “Come for Me” hasta la pegajosa y ukeleleada “Sweet Face,” los oyentes se embarcan en un viaje a través de paisajes musicales variados, todos ellos marcados por el característico toque experimental de Bu. Su enfoque de la creación musical —aprender las reglas tan bien que tengas que romperlas— es evidente en todo el EP, que representa las múltiples facetas de su identidad artística, invitando a los escuchas a experimentar la profundidad y amplitud de su visión creativa.

Drop By When You Drop Dead es el primer proyecto musical de Bu desde el lanzamiento de “Psycho,” de 2019, del que NPR dijo que exhibía “sabiduría y sentimientos muy por encima de su edad.” La canción apareció en el álbum Music Inspired by the Film Roma, una colección de canciones inspiradas en la película de su padre nominada al Oscar, ROMA.