Camila Valero se despide de su bisabuela, Silvia Pinal, con un emotivo mensaje

Camila Valero, hija de Stephanie Salas, se despidió de su bisabuela, Silvia Pinal, luego de su lamentable fallecimiento el pasado 28 de noviembre, a través de un emotivo mensaje y una serie de fotos.

La joven modelo y actriz compartió con sus más de 244 mil seguidores en Instagram, unas sentidas palabras sobre la legendaria actriz, así como varias fotos de ellas juntas y otras imágenes del trabajo de Silvia Pinal en el cine.

La hermana de Michelle Salas se sinceró explicando la profunda tristeza que siente tras la partida de su bisabuela y el orgullo que siente de ser parte de su familia.

Silvia Pinal y Camila Valero Instagram @_camilavalero

Qué dijo Camila Valero sobre su bisabuela, Silvia Pinal

“Han sido días muy tristes. Me siento muy afortunada de haber disfrutado a mi bisa tantos años pero a la vez siento que no fue suficiente. Quisiera poder aprenderle más, preguntarle más cosas, pedirle más consejos, pero tomo consuelo sabiendo que su sangre corre en mis venas, que me va a cuidar desde arriba y me va a aconsejar si aprendo a escucharla”, comenzó la actriz con su mensaje.

Camila Valero señaló que, a pesar de la profunda tristeza, esta situación la ha inspirado a crear y disfrutar de su vida al máximo.

“Algún día nos vamos a encontrar otra vez y voy a estar muy emocionada de contarte mis logros, y espero hacerte sentir orgullosa. hoy me siento inspirada por ti, siento más que nunca la necesidad de crear y aprovechar cada segundo de la vida”, añadió.

“Te fuiste como una reina y nos dejas una luz eterna, una guía de cómo ser mejor persona; generosa, amable, carismática, ligera, de buenos pensamientos y buenas intenciones. y como dijo mi mamá: no solo fuiste nuestra, si no de todo México y todos te estamos llorando. Descansa en paz junto a tu mamá, tu hija y tantos amigos que ahora te acompañan. Te adoro”, finalizó.

La publicación de Camila Valero se llenó de muestras de cariño y apoyo a través de comentarios y ‘likes’ de sus seguidores y amigos.

Famosos como Bárbara López, Mariana Zaragoza, Grettell Valdéz, Ela Velden, Ricardo Abarca, Litzy, Camila Fernández, Miguel Rodarte, Karina Banda, Adriana Louvier, entre muchos otros, se unieron para dejarle un comentario lleno de cariño.

Camila Valero en el homenaje a Silvia Pinal

Las hijas de Stephanie Salas estuvieron presentes en el homenaje póstumo en honor a Silvia Pinal la mañana del 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, hijas de la ‘gran Diva del Cine de Oro Mexicano’ tomaron el micrófono para dedicarle unas palabras a su madre y agradecer las muestras de cariño.

“Le dije que siempre me preguntan qué consejo me das para esta carrera, así que ¿cuál es? y me dice ‘estudia tu personaje, estudia el arte’. Ella se tomaba en serio su trabajo, se lo tomaba con dedicación. Espero poder llegarle a los talones a mi bisabuela, fue la persona más generosa que he conocido”, dijo Camila Valero.

“Nunca voy a olvidar ese ‘te quiero’ que nos dimos y el último apretón de manos te amo y siempre te vamos a llevar en el corazón”, añadió.

Las cinco mujeres de la Dinastía Pinal: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Stephanie Salas, Michelle Salas y Camila Valero le dieron el último adiós a la gran artista Silvia Pinal.