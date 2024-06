¿Camilo extraña su ex? Fans aseguran que le escribió una canción y es igual a Evaluna

Dicen que donde hubo fuego cenizas quedan, y los fans de Camilo aseguran que el cantante no solo no ha superado a su ex, Gabriela Andrade, sino que su actual pareja, Evaluna, es idéntica a ella.

Todo comenzó cuando Camilo estrenó hace unos meses la canción “Gordo”, que narra el sentimiento de quien se entera de que su expareja llama a su actual amor con un apodo que antes usaban juntos. “Ya vi que le dices “gordo”, como antes me decías, me dolió más de lo que imaginaba”, dice parte de la letra.

Cuestionado sobre si la letra de la canción estaba dirigida a su ex, con quien tuvo una relación entre 2013 y 2014, Camilo dio una respuesta muy ambigua.

“Es lo que pasa también cuando uno está viendo una película y ve que alguien termina con alguien y uno llora y sufre. Pero si tú estás casado y tienes hijo y eres feliz, ¿por qué lloras? Porque el dolor está ahí, tú sigues cargando con todas tus historias.”

Fans también preguntan a Gabriela sobre la canción “Gordo”

Usuarios descubrieron en las redes sociales de Gabriela Andrade que ella llama a su actual esposo “gordo” de cariño: “Dos años mi gordo, que bendición haberte encontrado en mi camino! Gracias por tanto Te amo!”

En una dinámica de preguntas en Instagram, un fan cuestionó a Gabriela si ella creía que la canción “Gordo” estaba dedicada a ella, a lo que la ex de Camilo solamente respondió “No sé qué decirle, obvio no”.

Otra pregunta fue si a ella le caí mal Camilo, a lo que Gabriela respondió que no tendría por qué. “Es buenísima la canción, y las otras dos son espectaculares, y las cantamos en mi casa y las bailamos.”

El parecido físico entre Gabriela Andrade y Evaluna

Internautas aseguran Evaluna es muy parecida físicamente a la ex de Camilo, Gabriela Andrade. Tan es así que han hecho montajes de video en los que las colocan una al lado de la otra para probar esta similitud.

Ante la pregunta de si se parecía a Evaluna, Gabriela comentó que la actual pareja del cantante es más bien la que se parece a ella, porque es unos años mayor.

