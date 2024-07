Camilo y Evaluna se “separan” a poco tiempo de que nazca su segundo bebé

A punto de que nazca su segundo hijo, Camilo y Evaluna revelaron que decidieron “separarse” de manera temporal, ya que la cantante regresará a su casa en Miami para esperar la llegada de Amaranto, mientras Camilo continúa trabajando en el viejo continente, sin embargo, la hija de Ricardo Montaner aseguró sentirse muy vulnerable por estar sola en la última etapa de su embarazo.

“Necesito estar en mi casa para esperar a mi hjo, pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa sin mi esposo esperando que llegue mi hijo”, expresó Evaluna.

En tanto, Camilo también dijo sentirse muy triste por esta decisión y lamentó no poder estar en el nacimiento de su bebé por compromisos de trabajo.

“Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa, a estar en casa, soltar el ancla y estar en la calma. A mi todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella”, manfiestó el cantante.

En el video se observa cómo Evaluna organiza sus maletas para regresar a su hogar. “Estamos separados porque yo me voy mañana y tú te quedas cinco días más sin mí".

Evaluna se encuentra en la etapa final de su embarazo, por lo que Camilo explicó que la aerolínea podría impedirle abordar el vuelo.

“Estoy en el límite, en el rango para viajar, lo que pasa es que el embarazo se me ve mucho más”, dijo.