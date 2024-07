¿Una propuesta mordaz? La inesperada invitación de Aracely Arámbula a Luis Miguel

Después de varias semanas de especulaciones, Aracely Arámbula confirmó su regreso a los escenarios como protagonista de la puesta en escena “Perfume de Gardenia”.

Durante la conferencia de prensa, la actriz mexicana expresó su emoción por volver a este icónico musical después de 14 años, además destacó la calidad del espectáculo y su la dedicación del mismo a su familia.

¿Cuál fue la propuesta de Aracely Arámbula a Luis Miguel?

La sorpresa más grande de la conferencia llegó cuando Arámbula, conocida cariñosamente como “La Chule”, mencionó que no tendría problema en trabajar junto a su expareja, Luis Miguel.

A pesar de su conflicto legal por la manutención de sus dos hijos, Miguel y Daniel, la actriz mostró una disposición abierta a la posibilidad de compartir escenario con el famoso cantante.

“Estoy acostumbrada a compartir el escenario con gente muy querida, amigos con los que he compartido momentos muy bonitos. Puede entrar el mismísimo señor Sol y no hay problema, que venga a cantar “Perfume de Gardenia”. Inviten a Luis Miguel a cantar”, declaró Arámbula, con lo que sorprendió a todos los presentes.

La disposición de Arámbula para trabajar con Luis Miguel es especialmente notable si se considera el proceso legal en curso por el presunto incumplimiento en el pago de la manutención de sus hijos.

A pesar de esta tensa situación, la actriz ha mantenido un enfoque profesional, por el cual evita que sus problemas personales interfieran con su carrera artística.

👉🏻 ¡Oficial! La hermosa Aracely Arámbula, ojiverde, interpretará a Gardenia Peralta en el musical Perfume de Gardenia. Junto a ella, el protagonista masculino será David Zepeda, en una producción de Omar Suárez. ¡El estreno está previsto para agosto! 👏🏻 pic.twitter.com/aPCAOv4Ugq — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 5, 2024

¿Qué opinan los hijos de Aracely Arámbula?

Durante la conferencia, Arámbula también aprovechó para dedicar su regreso a los escenarios a sus hijos y a su familia.

“Se la dedico con toda el alma y el corazón a Miguel y a Daniel, por supuesto a mis papás, a Leo, a mis sobrinos, a toda mi familia hermosa. Eso es lo que me da la fuerza y me apasiona tanto que no podía decir que no”, afirmó La Chule.

Además, resaltó la importancia de proteger a sus hijos de las polémicas y los comentarios negativos que circulan en internet sobre ella y Luis Miguel. “A mis hijos los blindo con amor, con unión familiar, con todo el corazón. Ellos son dos personas muy maduras que me tienen sumamente orgullosa”, añadió Arámbula, para destacar el apoyo fundamental de su hermano y sus padres en la crianza de sus hijos.

¿Quiénes participan en “Perfume de Gardenia”?

“Perfume de Gardenia” también contará con la participación de destacados actores como David Zepeda, William Levy, Arturo Carmona, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas. Además, se rendirá homenaje a dos íconos del cine mexicano: María Victoria y Andrés García.

Arámbula no solo expresó su entusiasmo por compartir escenario con viejos y nuevos compañeros, sino que también dejó abierta la posibilidad de contar con la participación de otras estrellas como Cristian Castro, a quien el hijo de la actriz admira profundamente.

“Si viene Cristian sería increíble. Mi hijo lo admira mucho y ojalá pueda ser parte del espectáculo”, comentó.

Un regreso con emociones encontradas

Con su corazón dividido por la ausencia de seres queridos fallecidos, Arámbula dedicó su regreso a la memoria de sus padres y a otros actores que formaron parte del proyecto en el pasado.

“Tengo el corazón un poquito quebrado, pero esto me da la fuerza para dedicarle mi trabajo a mis seres amados. Estoy contenta y tranquila, viviendo mis tiempos y siento que este es el momento indicado para estar aquí", concluyó la actriz.

La invitación de Aracely Arámbula a Luis Miguel para cantar en “Perfume de Gardenia” ha generado gran expectación y ha demostrado su profesionalismo y capacidad para separar su vida personal de su carrera artística.