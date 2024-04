Canción por canción, analizamos “CHILDSTAR”, el nuevo álbum de Danna.

En contexto

Fue hace más de 3 años, a inicios de 2021 cuando Danna presentó su último material discográfico titulado K.O., del cual se desprenden éxitos como “Calla tú", “No bailes sola” y “Amor ordinario”. Sin embargo, recientemente dio a conocer que trabajaba en un nuevo álbum, el cuál fue presentado el pasado 11 de abril. Con este nuevo material nos regala un viaje emocional, cargado de recuerdos y, por qué no, una oportunidad para reflexionar, y si es posible, sanar.

“El dolor de una decepción tras decepción, todo bajo tu reflector”

Sobre el dolor y otros sentimientos

“El dolor de una decepción tras decepción, todo bajo tu reflector”, se escucha entre los primeros acordes de “THE FALL” la primera canción que abre el álbum y que da inicio con un diálogo a manera de reflexión. Una forma creativa y hasta cierto punto de protesta, que llevarnos quizá a un viaje de introspección en el que conseguimos empatizar con la artista.

“Aplauden mientras caigo”

“No soy estrella fugaz (please enjoy the fall) Aplauden mientras caigo (The show must go on), se escucha en el coro de esta primera canción, la cual, sin lugar a dudas, habla del peso de ser una estrella, y como bien dice ella, para nada fugaz, pues más de 25 años han consolidado su carrera, la cual, ha estado siempre bajo el reflector y a expensas de la critica externa, de aquellos que creen conocer lo que pasa en su mente y su vida en todo momento.

""Todos dicen conocerme y entender lo que aquí arriba se siente”

“Lucky To Be a Star”

A lo largo de este nuevo álbum, podemos escuchar a Danna hablar y hacer referencia constante a las estrellas, o bien, a ser una de ellas. Sin embargo, dichas referencias no siempre son del todo luminosas, como suelen ser las estrellas. “Nada que iluminar si ya estoy apagada”, se escucha en “BLACKOUT” el segundo track del nuevo álbum, seguido nuevamente de una frase que invita a la reflexión de aquel lugar tan alto en el que posicionamos a las “estrellas” cuando muchas de ellas son solo seres humanos que, como todos, sienten y atraviesan por situaciones que les duelen. “Todos dicen conocerme y entender lo que aquí arriba se siente y no se ve. Puede que sea diferente esta vez y no vuelva a renacer”, así continúa la canción y este viaje.

“Nada que iluminar si ya estoy apagada”

Con XT4S1S

Sin embargo y seguidas de estas canciones con mayor mensaje, llegan tracks tanto nuevos como sencillos que ya conocemos como “XT4S1S” y “ATARI”, las cuales presentan otros ritmos, estilos y letras, aunque mantienen una misma esencia. Al escucharlas, resulta inevitable pensar en una gran fiesta, y como toda celebración, siempre puede estar acompañada de gran felicidad (XT4S1S) y un sentimiento de libertad (incluida la sexual).

“Puede que sea diferente esta vez y no vuelva a renacer”

Un trasfondo para analizar

Sin embargo, detrás de varias de las letras de este nuevo álbum, podemos apreciar cierta vulnerabilidad en todos los sentidos, desde mostrarse transparente ante pensamiento propios, así como a la crítica externa y hasta la necesidad de la liberación sexual, pues, al final, Danna ya no es una CHILDSTAR.

“Amor ácido, tan sarcástico”

De amor ordinario a amor ácido

En el último álbum presentado en 2021 conocimos “Amor ordinario”, una canción tranquila que, quizá desde el dolor y la decepción, hablaba del amor. Y para sorpresa de todos, en este nuevo álbum vuelve a darle una canción al amor titulada “AMOR ÁCIDO”, sin embargo, en esta ocasión, expone dicho sentimiento desde otra perspectiva. “Qué romántico, casi un hábito, amor ácido, tan sarcástico”, se escucha en el coro de este nuevo himno al amor, porque sí, si nos duele es que es amor.

“Tú eres la rata y yo soy Paquita”

Desde otro lugar

Rumbo al final del nuevo álbum, conocemos canciones como “AÚN TE QUIERO”, “TENEMOS QUE HABLAR” y “AMANECER”, las cuales abordan algunos de los sentimientos antes mencionados desde una perspectiva un poco más tranquila. no obstante, estas últimas letras nos regalan frases memorables como “Tú eres la rata y yo soy Paquita” (AÚN TE QUIERO), las cuales resultan una gozada para cantar a todo pulmón.

Sin duda alguna, el nuevo álbum de Danna Paola resulta toda una montaña rusa de emociones, un viaje hacia la introspección

Las imperdibles de CHILDSTAR, el nuevo álbum de Danna

Sorpresa del álbum: THE FALL

Canción favorita: ATARI

Canción en la que luce más su voz: THE FALL

Canción para el corazón: AMANECER

Canción para cantar a todo pulmón: AMOR ÁCIDO