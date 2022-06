Shakira: el día que cambió la letra de su canción por amor a Piqué

Esta es una muestra del gran amor que Shakira le tenía a Piqué antes de su inesperada separación.

Shakira y Piqué eran una de las parejas favoritas del medio, puesto que por su romántica historia de amor acapararon los reflectores durante un tiempo, aunque ahora sus nombres vuelven a estar en el “ojo del huracán”, tras la supuesta infidelidad del futbolista con una joven de 20 años y quien habría sido la responsable de la separación entre ellos.

La cantante Shakira y el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, tuvieron dos hijos durante su relación que nunca se convirtió en matrimonio, aunque el amor entre ellos era evidente mientras estuvieron juntos, por esta razón, recordamos aquella vez que Shakira cambió la letra de una de sus canciones por amor a su ahora ex pareja.

Fue en uno de sus conciertos en 2011, cuando Shakira cambió la letra de “Inevitable”, originalmente la canción dice, “si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de futbol”, posteriormente, decidió cambiar la letra y cantarla de manera diferente, “si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de futbol… no pregunten cómo fue pero desde que lo vi, cada día sale, el sol…”.

Inmediatamente, esta nueva versión que Shakira interpretó en el escenario provocó la reacción emotiva de sus fans, quienes se dieron cuenta de lo enamorada que estaba la intérprete de “Sale el sol”.

Shakira y Piqué se conocieron en el 2010 durante el Mundial de Sudáfrica cuando ella fue la encargada de interpretar la canción de la Copa del Mundo (el famoso Waka-Waka). En ese momento se flecharon, puesto que el jugador salió en el videoclip y comenzó su historia de amor.

