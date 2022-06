Hermana de Shakira revela cómo se encuentra la famosa tras su separación

Tras la ruptura de Shakira y Piqué, la hermana de la cantante rompió el silencio y dio a conocer cómo se encuentra su hermana.

Lucila Mebarak, hermana de Shakira, aclaró cómo se encuentra la colombiana en medio del revuelo mediático que ha generado su separación con el futbolista Gerard Piqué por una supuesta infidelidad de parte de él.

La colombiana habló después de que la artista y el futbolista emitieron un comunicado en el que confirmaron su separación tras 12 años de relación y dos hijos en común.

La hermana de la intérprete de “Antología”, llegó directamente a España desde Colombia para visitar a su padre, quien tuvo un accidente hace pocos días y por esta razón, los medios la abordaron a su llegada para preguntarle sobre la situación en la que se encuentra la cantante.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana pero no sé nada todavía”, fueron las primeras palabras que dio Lucila sobre el tema, en tanto, después de que los medios insistieron sobre los detalles del estado anímico de Shakira, Lucila dijo, “está recuperándose y fuera del país”. Además, sobre si en la familia se esperaban este ruptura entre la intérprete de “La bicicleta” y el futbolista del FC Barcelona, contestó, “posiblemente”.

Así reveló que Shakira se encuentra fuera del país aunque no ahondó sobre los detalles y no se sabe con exactitud a donde habría ido. Sin embargo, dijo que “pronto volverá a España”, puesto que estaría tomando distancia de su ex pareja.

