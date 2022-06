¿Henry Cavill y Chris Evans son los prospectos amorosos de Shakira?

En medio de los rumores de separación entre Shakira y Gerard Piqué, la famosa ha llamado la atención de Chris Evans y Henry Cavill.

Por Samia Becil Canavati

A solo unas horas de que se desataron los rumores de la separación de Shakira y Piqué, la lista de prospectos amorosos de la cantante se va formando rápidamente, y quienes llevan la delantera son definitivamente Henry Cavill y Chris Evans.

Todo empezó cuando salió a la luz que, a causa de una infidelidad por parte del futbolista, la pareja se había separado. Vecinos confirmaron que Piqué abandonó la casa en la que vivía con Shakira y sus hijos en Barcelona para regresar a vivir a su departamento de soltero. “La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, declaró la periodista Laura Fa.

Lo que hizo que los fans de Shakira enloquecieran en las redes sociales, no fue su separación de Piqué, si no que se dieron cuenta que, ante la posibilidad de que Shakira estuviera soltera, sus prospectos amorosos no perdieron el tiempo y se hicieron presentes en la vida de la famosa. Los actores, Chris Evans y Henry Cavill, la empezaron a seguir en Instagram a solo unas horas de que se hiciera pública la noticia de su separación.

Si hablamos de derechos de antigüedad, podríamos decir que quien debería de ser el primero en tener una oportunidad con Shakira es Henry Cavill. Fue hace 7 años cuando el intérprete de Superman, perdió la concentración a media entrevista en la alfombra roja del estreno de la película “El agente de C.I.P.O.L.” al ver pasar a la cantante. Parece ser que desde ese día, hasta la fecha, el actor había mantenido la mirada en Shakira, esperando el momento en el que pudiera hacer un acercamiento. Sin embargo, no es el único que tomó la oportunidad para hacerse presente; Chris Evans se unió a la lucha por el corazón de la cantante y sabemos que en los próximos días la fila de prospectos amorosos para la colombiana se irá alargando.