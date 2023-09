Caras Recomienda: “La Plática Incómoda” con Liliana Olivares

Liliana Olivares, empresaria y fundadora de “Adulting”, una consultoría financiera que creó tras enfrentarse a situaciones en las que ya no deseaba asumir todas las responsabilidades propias de la adultez, como deudas, trabajo y finanzas personales, se une a Podimo con una emocionante nueva propuesta: un podcast llamado “La Plática Incómoda”.

Este programa se inspira en la creencia de que lo incómodo puede llevar a la liberación y explorará temas que, aunque pueden parecer desafiantes e inusuales de platicar, en realidad son compartidos por muchos. “La Plática Incómoda es el proyecto más cercano y honesto que he hecho hasta ahora. Su esencia radica en crear un espacio que me otorgue la confianza para abordar temas que me hacen sentir incómoda, y así, quitarles el peso que conllevan”, menciona Liliana.

Además de compartir la misma filosofía que “Adulting”, que proporciona herramientas para enfrentar la vida con determinación, “La Plática Incómoda” se enfoca en temas que reflejan de manera precisa la vida cotidiana de la mujer contemporánea. Con invitadas que seguramente te sorprenderán, este programa comparte y cuestiona puntos de vista sobre diversos temas que solíamos evitar, como las amistades después de los 30 con Romina Sacre donde habla sobre la difícil decisión de alejarte de una amiga porque la situación se volvió tóxica o El amor en la pareja como una utopía, con Liliana y su terapeuta de pareja Guadalupe Porta, quienes ayudan a entender los elementos necesarios para tener una relación sana. Y, sin duda, un episodio que no te puedes perder es “Nuevas maternidades” con Natalia Téllez, donde esta madre muy cool comparte cómo tomó la decisión de ser mamá y cómo no permitió que la opinión de los demás la afectara.

Este podcast se encuentra exclusivamente en Podimo, una plataforma que ofrece una variedad de podcasts y audiolibros. Permite a quienes lo escuchan formar parte activa de una comunidad de mujeres que comparten preguntas y desafíos similares.

Si estás buscando algo nuevo para escuchar que no solo sea entretenido, sino que también te desafíe a adentrarte en temas interesantes, sin duda este podcast forma parte de nuestras principales recomendaciones y estrenos favoritos.