Carlos Cuarón nos habla acerca del reto de hacer un cine más personal

Platicamos con el director Carlos Cuarón acerca de Amalgama, su más reciente entrega y sobre el reto al que se enfrenta como escritor, productor y director de sus propios proyectos, los cuales tienen un sello sumamente personal.

Por Jorge Alférez

Películas como Y tu mamá también del 2001 y Rudo y Cursi del 2008, son algunos de los éxitos que a la fecha, han consolidado la carrera de Carlos Cuarón, la cual, no se limita únicamente al trabajo como director, sino que también lo hace a partir del guión e involucrándose por completo como productor.

“El cine lleva su tiempo, a menos de que sea a nivel industrial, pero en mi caso, lo hago de manera personal porque son historias íntimas que se me ocurren a mí y que quiero contar”, expresa sobre el trabajo que hay detrás. “Este tipo de cine te demanda más tiempo, además yo tengo que producir lo que escribo y dirijo”, confiesa satisfecho al analizar el trabajo que ha hecho hasta el momento.

Amalgama

Por lo antes mencionado, nos cuenta cómo fue el proceso para realizar Amalgama, su más reciente entrega. “En esta película tardé demasiado, fueron más de 7 años desde que escribí el guión y hasta que la presenté por primera ocasión”. Asimismo, nos confiesa que la inspiración surgió tras un viaje a Cartagena y en compañía del actor Manolo Cardona, quien más tarde sería el protagonista de la misma. “En aquel viaje visitamos la isla del Rosario. Fue entonces, cuando se me ocurrió el concepto de cuatro personas atrapadas en una isla paradisíaca, entre egos y problemas personales”.

Sello personal

No obstante y más allá de que se trate de un proyecto sumamente especial y bajo una inspiración personal, Carlos asegura que no busca dejar un mensaje en cada película que presenta. “No soy alguien que crea en los mensajes en el cine, para eso está Telégrafos de México o WhatsApp. Lo que sí creo, es que hay una noción de conflictos personales a través de las emociones que son universales y que todos llegamos a experimentar. En esta película, el tema principal es el dolor, a partir de ello, no construyo mensajes, pero sí abordo temas importantes”.

Bajo este concepto, asegura que, aunque su intención no es la de llevar un mensaje de por medio, sus proyectos sí cuentan con los elementos suficientes, para que la gente logre conectar y se llegue a identificar. “Como seres humanos, constantemente huimos del dolor y vemos de qué forma podemos evitarlo, sin embargo y hasta cierto punto, el dolor le da sentido a nuestras vidas. En este caso, los personajes son muy reales. Son el tipo de personajes que me gusta crear y construir por una necesidad de identificación y para que el espectador pueda conectar mejor”.

