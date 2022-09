Carlos Rivera rompe en llanto en pleno concierto (VIDEO)

El cantante tlaxcalteca Carlos Rivera, no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre, quien recientemente falleció.

Durante uno de sus conciertos, Carlos Rivera protagonizó un emotivo momento cuándo en plena actuación rompió en llanto al acordarse de su padre que falleció hace unas semanas y fue su apoyo incondicional.

Carlos ha tenido que afrontar la repentina pérdida de su padre con el sentimiento a flor de piel. En un video que circula en redes sociales se observa al cantante dedicándole unas palabras a su padre frente el público en Zacatecas.

Como sabemos, su progenitor José Gonzalo Gilberto Rivera murió debido a un infarto fulminante en Tlaxcala el pasado 27 de agosto. Y aunque Carlos y él mantenían una relación muy cercana, el famoso en el momento de la muerte de su papá se encontraba de gira en España junto a su esposa Cynthia Rodríguez.

Durante la presentación de Carlos, dedicó cada uno de sus triunfos a su padre, quien fue su fan número 1. “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkinson cuando apareció”, expresó hace unas semanas en sus redes sociales donde compartió unas imágenes y un video junto a él.

Carlos publicó un video en el que se observan los instantes del concierto en el que agradeció las muestras de cariño de sus fans que lo han apoyado en estos difíciles momentos.

“La música siendo mi medicina y ustedes siendo mi abrazo. Gracias Zacatecas por dejarme desahogar con ustedes y por calmar con tu amor un poquito mi tristeza”, escribió.

