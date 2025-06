Carlos Villagrán “Quico”, opina sobre la serie “Chespirito:Sin Querer Queriendo”

El actor Carlos Villagrán, conocido por su icónico papel como “Quico” en El Chavo del 8, expresó su postura sobre la nueva bioserie de HBO Max, titulada “Chespirito: Sin querer queriendo”, en la que se aborda la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños, creador del programa.

Durante un encuentro con la prensa, Carlos Villagrán manifestó que aunque no ha visto el primer capítulo de la producción, desea que el proyecto tenga éxito, sin embargo, advirtió que, “se van a decir muchas mentiras en la serie”.

“Deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Tiene que haber series, como hubo la de luis Miguel, y les deseo lo mejor”, mencionó Villagrán.

Asimismo, expresó su confianza en el criterio del público para discenir la verdad, y subrayó que Gómez Bolaños, quien falleció en 2014, no podrá defenderse de lo que diga en la serie.

“Mi trabajo ahí está, lo hice como Quico. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo”.

“Yo sé que van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse”.

Sobre la posibilidad de emprender acciones legales si se siente afectado por la representación que se haga de él en la serie, descartó la opción.

“No me gusta a mí eso. Prefiero ser feliz que andar en la oficina”. Además, reveló que no fue contactado para participar en el proyecto, aunque aseguró que habría considerado la propuesta si se le hubiera tomado en cuenta.

Por otro lado, mencionó que no convive con quienes fueron sus compañeros en El Chavo del 8. “No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma... no, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal”.