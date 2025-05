Casi 4 años después de la tragedia, se estrena la película “Rust”

Años después del fallecimiento de la directora de fotografía de la película de “Rust”, quien perdió la vida por un disparo accidental de Alec Baldwin durante el rodaje, la película se estrena tras años de demandas, investigaciones y dos juicios penales.

Joel Souza, el director de la cinta confesó que se arrepiente de haberla escrito. Sin embargo, a pesar de todo lo que provocó el incidente, continuó con la producción tras recibir el apoyo de la familia de Hutchins.

Además, dijo que tras la tragedia ocurrida rechaza el uso de las armas."No crecí rodeado por ellas y no me gusta esa cultura. Las armas me repelen. La idea de tocar una, me parece asqueroso”, mencionó el actor de 51 años de edad.

Fue el 21 de octubre de 2021, cuando durante un ensayo en el set de “Rust”, el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería que contenía munición real. El proyectil alcanzó y mató a Halyna e hirió al director Joel Souza.

Este trágico suceso detuvo la producción y generó una intensa investigación legal.

“No recuerdo lo que pasó por mi cabeza. Uno de los aspectos más extraños es que me pareció que había estado tumbado allí cinco minutos, pero al parecer fue media hora. Sabía que podía respirar, pero no sabía que esperar hasta que llegué al hospital”, menciona Joel Souza al recordar el momento de la tragedia en la filmación de la película “Rust”.

Tras esto, Alec Baldwin protagonista de la cinta fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins. Sin embargo, en julio de 2024, un juez desestimó los cargos debido a que la defensa argumentó que la fiscalía ocultó evidencia clave relacionada con la munición utilizada en el set.

El veredicto final fue que la armera de la producción, Hannah Gutièrrez-Reed, fue declarada culpable de homicidio involuntario y sentenciada a 18 meses de prisión.

Este 2 de mayo se estrena la película en los cines y estará disponible para compra digital en plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV.

¿De qué trata la película Rust?

Ambientada en Kansas en 1882, la película narra la historia de Harland Rust, Alec Baldwin (Harland Rust), un forajido que rescata a su nieto Lucas, condenado injustamente por asesinato. Juntos huyen hacia la frontera, perseguidos por un mariscal y un cazarrecompensas, mientras intentan reconstruir su relación familiar. Esta cinta se presenta como un homenaje a Halyna Hutchins.