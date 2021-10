Chris Martin de Coldplay dedica canción a Dakota en pleno concierto

El vocalista de la banda británica Coldplay, Chris Martin sorprendió a sus fans durante el concierto en el Sepherd’s Bush Empire en Londres al declarar su amor a la actriz Dakota Johnson frente a una multitud.

Por Diana Laura Sánchez

Chris y Dakota Johnson, la protagonista de ‘Cincuenta Sombras de Grey’, llevan cuatro años de relación, desde entonces se les ha visto muy enamorados en múltiples ocasiones. También han trabajado juntos como fue en el video musical de Coldplay ‘Cry Cry Cry’, realizado bajo la dirección de Dakota.

“Esto es sobre mi universo y ella está aquí”; esta allá, dijo el británico refiriéndose a la actriz antes de interpretar el tema ‘My Universe’. Dakota no pudo contener las lágrimas de emoción tras el tierno gesto de su pareja.

‘My Universe’ es el tema en el que Chris se inspiró en su actual pareja, Dakota Johnson, el cual a menos de un mes de su estreno ya cuenta con millones de reproducciones.

COLDPLAY VUELVE A MÉXICO EN 2022

Coldplay no solo sorprendió en el concierto de Londres, sino también al dar a conocer su regreso a México dentro de la gira de su nuevo disco ‘Music On The Spheres World Tour’, que llegará a nuestro país en marzo del 2022.

La gira iniciará el 18 de marzo del 2022 en la que visitarán países como Alemania, Bélgica, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Polonia, entre otros.

Coldplay estará presente en Monterrey, Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México.

“Hemos estado planeando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de poder volver a tocar delante de ustedes. Al mismo tiempo que somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible”, escribió la banda en un comunicado.