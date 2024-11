Christian Nodal defiende a su esposa Ángela Aguilar de las declaraciones de Cazzu

El cantante Christian Nodal respondió a las recientes declaraciones de su expareja Cazzu. El famoso defendió a su esposa Ángela Aguilar de las críticas que ha recibido, luego de que se dejara entrever que salió con ella al mismo tiempo que andaba con la rapera.

La respuesta de Nodal se da después de la entrevista que dio Cazzu en la que habló por primera vez de su separación con el cantante. Las palabras de Cazzu no fueron del agrado del artista, por lo que habló para dar su versión de lo acontecido.

Nodal negó de manera contundente haber tenido una relación con Ángela cuando andaba con Cazzu. “De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, yo jamás fui infiel, jamás le haría eso a Julieta, jamás se lo hice”, dijo.

Asimismo, afirmó que tras separarse de la madre de su hija, él mismo le contó sobre su deseo de salir con alguien más, aunque Cazzu dijo todo lo contrario en la reciente entrevista. “Estuvimos en buenos términos, estamos de acuerdo con no estar de acuerdo, yo nunca estuve con nadie estando con Julieta, yo le informé a ella, yo le dije que sacáramos el comunicado porque quería salir con alguien y no quería que se enredaran las cosas, sale el comunicado y el día siguiente salió la foto con Ángela.

El intérprete de “Botella tras botella”, lamentó que su situación sentimental se hiciera pública. “Yo quería que esta historia no fuera pública, pero ya está.... Julieta lo habló. Mi esposa ha sido un mujerón. Me ha respetado a mí, me ha respetado a Julieta; me ha atesorado incluso, para llevar mejor las cosas para Inti. Ella no tuvo la culpa”, comentó el cantante que recalcó que no fue infiel.

“No voy a volver a hablar del tema... jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, mi consciencia está limpia”.