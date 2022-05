Christopher Uckermann, ex RBD, anuncia su retiro del espectáculo

El actor y cantante Christopher Uckermann, conocido por su participación en la telenovela “Rebelde”, reveló que se enfocará en su desarrollo espiritual.

Christopher Uckermann dio a conocer que dejará de lado su carrera artística para dedicarse a su faceta espiritual, mediante un video en su cuenta de Instagram, el ex RBD causó revuelo entre sus seguidores al compartir la noticia.

“Quería compartir con ustedes en este día de claridad y mensaje uno de ellos, que es, la importancia de trabajar y caminar hacia tus sueños, de cumplir tu propósito, aquello que está en tu diseño, ir tras ese sueño”, fueron las palabras con las que Christopher anunció su retiro oficial del mundo del espectáculo ante sus más de 2 millones de seguidores.

El artista de 35 años hizo una reflexión acerca de los contenidos que se difunden hoy en día y resaltó la importancia de transmitir mensajes positivos.

“Que podamos consumir cosas que alimenten. Imagínense un mundo de buenas noticias, de poderte levantar y leer el periódico o ver en las redes algo maravilloso, que alguien salvó a los animales, que alguien hizo algo bueno en el mundo por otra persona. Las buenas noticias en el mundo harían una diferencia energética completamente”, aseguró.

“Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90 por ciento de las personas que están en el mundo el entretenimiento o en cualquier sistema, mucho no saben lo que hacen realmente…¿ pero quién sabe lo que hace en este mundo?, agregó.

Aunque, el famoso destacó que seguirá ligado a la música y otros proyectos artísticos, pero desde una perspectiva de búsqueda espiritual, y no con fines comerciales.

Finalmente, el cantante expresó, “la fama jamas te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar”.