Cómo es y cuánto sale comer en ‘Don Julio’, el restaurante donde cenaron Luis Miguel y Paloma Cuevas

Luis Miguel, el Sol de México, junto a su actual pareja, Paloma Cuevas, disfrutaron de una cena en la reconocida parrilla argentina Don Julio, ubicada en Buenos Aires, justo antes de que el cantante comience las presentaciones que cierran su exitosa gira mundial. Este hecho generó gran interés entre sus seguidores y el público en general.

El establecimiento es famoso por su calidad culinaria, pues fue nombrado el mejor restaurante de la zona, además es el punto de encuentro de celebridades y amantes de la buena carne..

¿Qué hace especial a Don Julio?

Don Julio no es una parrilla cualquiera. Se ha ganado un lugar de prestigio en el mundo gastronómico, al ser reconocido como uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica e incluso del mundo.

Su éxito radica en varios factores clave: la calidad de su carne, proveniente de ganado propio criado de manera sostenible; una impresionante selección de vinos con más de 60,000 etiquetas que maridan a la perfección con los cortes; un ambiente cálido y acogedor en una casona del siglo XIX en el barrio de Palermo; y, por supuesto, la experiencia y pasión de su propietario, Pablo Rivero, y su chef, Guido Tassi, apodado el “Maestro de la Carne”.

¿Cómo es el ambiente en Don Julio?

Ubicado en una esquina característica del barrio de Palermo, Don Julio irradia un encanto especial. Su fachada, con un toldo a rayas verdes y blancas, invita a entrar a un espacio que combina lo rústico con lo elegante.

El interior evoca una atmósfera tradicional de parrilla argentina, con paredes adornadas con botellas de vino firmadas por los comensales que han pasado por allí. La atención al detalle y la calidez del personal complementan la experiencia, para crear un ambiente propicio para disfrutar de una excelente comida.

https://www.instagram.com/donjulioparrilla/p/CqED05Jv_zo/

¿Qué se come en Don Julio?

La carta de Don Julio se centra, como no podía ser de otra manera, en la carne argentina de la más alta calidad. Ofrecen una amplia variedad de cortes, desde los clásicos bife de chorizo y asado de tira, hasta opciones más selectas como ojo de bife y vacío del fino. Además de la carne, se pueden degustar embutidos artesanales, como la cecina de vacuno y el salchichón, así como acompañamientos tradicionales como empanadas, boniatos al rescoldo y ensaladas frescas. La bodega de Don Julio, con más de 60.000 etiquetas, ofrece un maridaje perfecto para cada plato.

¿Cuánto cuesta comer en Don Julio?

Comer en Don Julio es una experiencia que implica una inversión. Si bien los precios varían según los cortes de carne, las entradas, los vinos y otros consumos, se estima que una cena para dos personas, con entrada, plato principal, acompañamientos, postre y una botella de vino, puede superar los $300,000 pesos argentinos.

Esto equivale, aproximadamente, según la cotización actual, a unos $360 dólares estadounidenses o alrededor de $6,000 pesos mexicanos, esto variará dependiendo del tipo de cambio del peso argentino al peso mexicano.

Es importante tener en cuenta que este es un estimado y el precio final dependerá de las elecciones de cada comensal. Por ejemplo, con una selección diferente de platillos, el mismo costo implicaría descartar la botella de vino y limitarse a acompañar con agua. O bien, una buena selección de vino con solo acompañamientos para amenizar la reunión.

¿Por qué Luis Miguel eligió Don Julio?

La elección de Luis Miguel de cenar en Don Julio antes de sus últimos conciertos en Argentina no es casualidad. El restaurante goza de una altísima reputación a nivel mundial y es frecuentado por celebridades y personalidades. Su visita refleja el aprecio del artista por la buena gastronomía y su deseo de disfrutar de una experiencia culinaria única en un entorno exclusivo.

https://twitter.com/elialdasoro/status/1868358949893988370/video/1

¿Por qué “Don Julio” es considerado el mejor restaurante de Latinoamérica?

Don Julio ha sido reconocido como el mejor restaurante de Latinoamérica gracias a su excelencia culinaria, su impecable servicio y su ambiente auténtico. El restaurante ha ganado diversos premios internacionales que destacan su calidad y su contribución a la gastronomía. La combinación de carnes perfectamente asadas, una selecta carta de vinos y la pasión por el detalle hacen de Don Julio una parada obligatoria en el circuito gastronómico latinoamericano.

El establecimiento ha recibido múltiples premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, como una estrella Michelin y el primer puesto en listas prestigiosas como The World’s 50 Best Restaurants y World’s 101 Best Steak Restaurants.

¿Qué viene para Luis Miguel al terminar su gira?

Luis Miguel concluirá su gira mundial con dos conciertos finales en Buenos Aires, el 17 y 18 de diciembre en el Campo Argentino de Polo. Después de esta extenuante gira, que abarcó casi 200 conciertos en varios países, se espera que el artista tome unas merecidas vacaciones. Se rumorea que pasará tiempo en España con la familia de Paloma Cuevas, luego en Aspen, Colorado.

También se especula sobre la posibilidad de que lance nueva música en el futuro cercano, aunque no hay confirmación oficial al respecto. Lo cierto es que, tras esta gira histórica, Luis Miguel se tomará un respiro antes de emprender nuevos proyectos.