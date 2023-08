Marcela Mistral apoyó a su esposo Poncho de Nigris durante las diez semanas que estuvo encerrado en La casa de los famosos México hasta la final.

Y anoche, por fin se reencontraron luego de que el empresario saliera, tras quedar en el tercer lugar de la competencia por el gran premio de 4 millones de pesos que se llevó la influencer Wendy Guevara.

Marcela Mistral y su familia esperaban a Poncho

Al salir de la casa, el regiomontano se encontró con su hijo Ponchito, de 7 años; ambos rompieron el llanto mientras se abrazaban.

Momentos después en el foro, Poncho se reunió con Marcela, así como sus hijos Ivanna – de 13 años, fruto de su relación con la modelo Lucy Garza -, Isabella, de 5 años, y Toñito, de apenas un añito de edad.

¿Cómo recibió Marcela Mistral a Poncho de Nigris tras su salida de La casa de los famosos México? Instagram @musamistral

El también actor se emocionó por ver a su hijo Toñito caminar y a su hija Isabella más grande. Sin embargo, De Nigris fue criticado en redes sociales por prácticamente ignorar a su hija mayor.

La joven se acercó entre lágrimas a querer abrazar a su papá, pero de acuerdo con las imágenes, el conductor solo abrazó a sus hijos pequeños y a su esposa.

“Ignoraste bien feo a Ivanna!! Fue la más emocionada por verte”, “Me dio tanta tristeza como la hija mayor de poncho lo esperaba y lloraba y el la ignoro totalmente, que feo que haga eso pobre niña”, “Ivanna llore y llore y poncho ni caso le hizo” y “Cómo ignoro a su hija mayor Ivanna de hecho casi nunca la menciono”, fueron algunos de los comentarios de los fans en las redes sociales.

Esto habría hecho Poncho de Nigris con el dinero si hubiera ganado

De Nigris prometió que, en caso de ganar el premio de 4 millones de pesos, lo donaría a la titular de la oficina ‘Amar a Nuevo León’ de Mariana Rodríguez Cantú, para que fuera destinado a los niños del DIF Capullos o a quien ella considerara necesario.

“A mí el dinero no me importa, a mí me importa el reconocimiento de poder llegar a Monterrey y que digan se quedó en Monterrey, Nuevo León, el premio de La casa de los famosos”, aseguró el regiomontano en su momento.

Marcela Mistral recibió a Poncho de Nigris con su familia a la salida de La casa de los famosos México Einar González / Caras México

Sin embargo, ya que Wendy Guevara fue quien se llevó el premio, ella comentó que lo usaría para comprar una casa para rentarla y poder vivir de esas rentas, además de ayudar a sus padres para que dejaran de trabajar.