¿Cómo se conocieron Will Smith y Jada Pinkett? Así comenzó su romance

Jada Pinkett, quien se casó con Will Smith en 1997, ha revelado en un adelanto de su biografía, Worthy, que ella y el actor llevan siete años separados. La conductora deja claro que eso no invalida la familia que han formado ni el amor que han compartido: “Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es para nosotros”.

La relación entre Will Smith y Jada Pinkett inició en 1994, cuando se conocieron en el set de El Príncipe del Rap. Ella se presentó al casting para el papel de Lisa Wilkes, la novia de Will en el programa, curiosamente no consiguió el papel, pero quedó prendada del actor.

La primera aparición pública de Jada Pinkett y Will Smith como pareja fue en el estreno de Devil in a Blue Dress, en Beverly Hills, el 22 de septiembre de 1995. Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty

En ese entonces Will estaba casado con Sheree Zampino, de quien se divorció en 1995. Tan pronto se separó de la madre de Trey Smith, el actor de Día de la Independencia y Jada Pinkett empezaron a salir. “Cuando conocí a Will, abandoné por completo mi salud mental. Estaba completamente intoxicada de él y de nuestra dinámica. Realmente sentí que estaba curada. Él se convirtió en mi droga”, dijo Jada en entrevista con People, con motivo del lanzamiento de su libro.

“Uno no se da cuenta de todos los muros que construye en su mente y en su corazón hasta que llega alguien y los derriba. Aparte de mi madre, Jada es la primera persona con la que puedo compartir lo que pienso y lo que siento con tanta libertad”, dijo Will Smith a People en una entrevista en 1996, cuando calificó su relación con la actriz de The Matrix Reloaded como “sorprendente”.

La boda de Will Smith y Jada Pinkett

Fue en noviembre de 1997 cuando Will Smith le propuso matrimonio a Jada Pinkett. La pareja estaba recostada y él la miro y se lo preguntó. “Le dije: ‘Oye, podríamos estar casados. ¿Quieres casarte conmigo?’ Sin planearlo. Sin anillo. No fue la clásica propuesta de matrimonio. Ella dijo que sí. Es realmente extraño cuando vives el tipo de estilo de vida que vivimos: La simplicidad se convierte en la joya”, reveló el actor de Hombres de Negro en una entrevista con People. Después de comprometerse descubrieron que estaban esperando un bebé.

El matrimonio de Will Smith y Jada Pinkett se llevó a cabo el 31 de diciembre de ese mismo año, en Baltimore, Maryland. Para evitar que se filtraran los detalles a la prensa, la pareja hospedo a sus invitados en el Harbor Court Hotel y en el Tremont Plaza y, la mañana de la ceremonia, les entregó sobres cerrados con instrucciones para llegar a la boda.