Con ‘Acróstico’, Shakira demuestra que el verdadero amor viene de sus hijos y no de su ex

Un día después de que en México se celebró el Día de las Madres, Shakira lanzó un tema dedicado a sus hijos que se está viralizando en internet por la nostálgica letra y las indirectas a su ex Piqué. ‘Acróstico’ es el nombre de esta nueva producción publicada el 11 de mayo y con múltiples expresiones del amor maternal.

En ‘Acróstico’ Shakira le dedicó amor a Sasha y Milan

El nuevo sencillo de Shakira está inspirado en el amor que siente por sus hijos Sasha (8) y Milan (10), y en la letra plasmó parte de la fortaleza que ellos simbolizaron mientras atravesó la difícil ruptura con Piqué.

Me ensañaste que el amor no es una estafa / Intenté que no me veas llorar / Las cosas no son como siempre las soñamos / A veces corremos pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar

En el video, que está plasmado con caricaturas, plasman a los polluelos abandonando el nido junto a su mamá, y es similar a la foto que paparazzis tomaron de Shakira y sus hijos en el aeropuerto para dirigirse a Miami.

Se nos rompió un plato, no toda la vajilla / Aprender a perdonar es de sabios / Si las cosas se dañan no se botan / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelen las heridas

La canción #acróstico de #Shakira es un poema directo al corazón que te hace respirar profundo y duele un poco más cada segundo que avanza, definitivamente el amor de madre es el mejor elemento para reparar el alma, que le da fuerzas y sentido a la vida de muchas mujeres. pic.twitter.com/rFDj4vD8T5 — Either Fabian Rico Marsiglia (@Eitherrico) May 12, 2023

Al parecer, la relación del hijo menor de Piqué y Shakira no es nada favorable con la joven Clara Chía. De acuerdo con Nueva Mujer, el pequeño de ocho años no estuvo nada conforme con el noviazgo de su papá e incluso trata de evitarla todo el tiempo cuando tenían que convivir junto a ella. Estas declaraciones surgen poco después de que el ex defensa del FC Barcelona publicó la primera fotografía oficial junto a Clara Chía, gritando su amor a los cuatro vientos. “No soporta a esta chica, Clara Chía, y trata de evadirla en todo momento”, señaló dicha fuente afirmando que Sasha no tolera a la pareja de su papá. Sin embargo, pese a la tensión familiar, el ex futbolista se mostró muy cariñoso con su hijo, mientras Shakira organizaba una fiesta en casa con amigos del pequeño con motivo de su cumpleaños.

Según la prensa española, Sasha es el hijo más cercano a su mamá, y esta sería la razón de su comportamiento con Clara. “Ve sufrir a su madre y tiene mucha complicidad”. Además, salió a la luz que Shakira le habría prohibido a Piqué que sus hijos convivieran con Clara, aunque él quiere que la conozcan y convivan con ella.