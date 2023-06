Conoce a las CARAS que encabezan la era de los podcast

Locación Antifine Dining

Fotos Einar González, Israel Hernández y Cortesía

En México durante el 2022 hubo más de 34 millones de usuarios que escucharon un podcast al mes, por lo que las plataformas de audio se han vuelto el medio de muchas personas para encontrar soluciones, pues hoy contamos con una gran variedad de contenidos de alto valor, que abordan temas como superación personal, bienestar, nutrición, cultura, entretenimiento, emprendimiento y psicología, entre otros temas.

El término “podcast” se crea en 2004, ante la combinación de las palabras iPod y broadcast. El formato se ha popularizado de manera acelerada, creando un gran negocio para creadores de contenido en múltiples plataformas digitales.

Bajo esta premisa, en CARAS nos dimos a la tarea de investigar, analizar y seleccionar a un grupo de personalidades que, a la fecha, han incursionado en este medio y hoy son referentes del entretenimiento, información y acompañamiento enfocado al bienestar personal, mismos que, en los últimos meses y años, se han posicionado consolidando proyectos relevantes y de gran valor para su audiencia.

Aislinn Derbez - La magia del caos

Sin importar el reconocimiento con el que a la fecha cuenta como actriz y empresaria, Aislinn Derbez quería más. Fue así como creó La magia del caos, un espacio que nace ante la necesidad que hoy existe de conectar con uno mismo de una manera profunda. En entrevista, nos cuenta sobre este proyecto que actualmente se encuentra entre los primeros lugares de reproducción en plataformas digitales y que ya cuenta con cerca del millón de seguidores.

¿Cómo creaste La magia del caos?

Surge en el 2020, era un proyecto que yo tenía muchas ganas de llevar a cabo, siempre mi idea fue tener un lugar en el que pudiera reunir a especialistas en bienestar y salud mental. Como tal inició como un podcast y al principio no nos iba muy bien, costó posicionarnos, sin embargo, mi idea no era quedarme solo con el podcast sino crear un centro online de educación y capacitación de la mano de los mejores especialistas en la materia.

Hoy día contamos con varios cursos digitales, hacemos retiros, experiencias, eventos y mucho más.

¿Cuál ha sido el mayor reto para crear este podcast?

No claudicar, ni darme por vencida, pues he invertido todos mis ahorros en este proyecto y al principio no veía remuneración alguna. Claro que pensé en tirar la toalla, pues demandaba demasiado, pero el sacarlo adelante y confiar en él, ha sido el más grande reto y aprendizaje, pues lo veo como un legado y como un acompañamiento para todo aquel que lo necesite.

Nathaly Marcus- Las 3R’s

Nathaly Marcus es nutrióloga funcional e integral, experta en epigenética y longevidad, biohacker, empresaria, conferencista y escritora. Ha buscado promover la prevención y la autosanación, por medio de Bienesta, su centro de medicina funcional, así como con su podcast titulado Las 3 R’s.

¿Cómo mezclas la comunicación y tu carrera?

Acabo de lanzar un libro titulado “El método de las 3 R’s”, así que en todo lo que comparto, siempre mezclo la comunicación con mi pasión. El podcast para mí es un espacio de sanación, para dar herramientas de vida.

¿Qué mensaje le darías a tu audiencia?

Busquen su felicidad, no venimos de paseo, ni a comer lechuga, no te apegues al físico. Creo que la felicidad es hacer lo que te gusta; rodéate de gente que te nutra y ten buenas conexiones.

Romina Sacre- Sensibles y chingonas

Romina Sacre es una escritora y emprendedora mexicana, inició su carrera como actriz y modelo, pero muy pronto encontró su pasión por la escritura y publicó su primer libro “Lo sensibles no nos quita lo chingonas”. Tras el éxito del mismo, decide lanzar su podcast.

¿Cómo nace el podcast Sensibles y chingonas?

A raíz de mi primer libro nace el podcast, y ha sido una experiencia super gratificante y retadora. Cada vez me siento más cómoda con lo que hago, creo que cuando eres emprendedora debes ser flexible y resiliente.

¿Cómo ha sido para ti abrirte al público?

Exponerme emocionalmente me ha costado muchísimo trabajo. Siempre existe la inseguridad de que te critiquen, pero no leo los comentarios. Este podcast lo hago porque lo disfruto y porque quiero aportar a mi comunidad.

Oso Trava- Cracks Podcast

El conferencista, inversionista y asesor de empresas, Oso Trava, estudió Ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana y después un MBA en la Universidad de Stanford. Más adelante y con dos empresas fundadas como InstaFit y Dumolabs, decide crear Cracks Podcast, el cual a la fecha cuenta con más de ocho millones de descargas en Youtube y más de 200 capítulos, además se ha posicionado en los primeros lugares en las plataformas de audio en el país.

¿Cómo nace Cracks Podcast?

No creía ser una persona creativa, al contrario, pensaba que era una persona cuadrada, pero siempre en el mundo empresarial me acomodaba como el portavoz que hablaba con los medios.

Cada vez que se me ocurre un nuevo proyecto lo apunto en mis notas y luego veo si es viable, el podcast era uno de ellos, estuvo en mi celular casi un año.

Un día, en 2019, me sentía muy frustrado y dije: “tengo que ha- cer algo que me abra puertas”, entonces decidí echar a andar el podcast. Consideraba solo lanzar tres episodios y no darle mucha continuidad, pero la retribución fue tal que ahora llevo más de 215 capítulos.

¿Qué le dirías a las personas que quieren iniciar su propio proyecto creativo?

Cuestiónense porqué lo quieren hacer, si quieren empezar para ganar dinero o alcanzar la fama. O por otro lado, si lo quieren hacer para tener un pretexto para platicar con gente increíble y aprender de otros, pues hoy día no es algo muy común, pero lo que generas cuando tienes estas conversaciones es extraordinario.

Haru Escárcega- Universo sorpréndeme

Especialista en sanación energética, Haru Escárcega ofrece certificaciones, tiene su propio estudio de energía llamado Kokana y uno de los podcast más escuchados en México, entre otros proyectos.

¿Cuáles fueron tus estudios?

Estudié la carrera en diseño textil, después Thetahealing —una técnica energética—, kabbalah, metafísica y me certifiqué en Access Consciousness.

¿Cómo surge la idea para crear Universo Sorpréndeme?

Quería dar información valiosa y herramientas para cambiar la realidad de las personas, partiendo de mi conocimiento en diversos temas.

¿Cuál es el concepto del contenido del programa?

Demostrar que puedes ser consciente de forma divertida y ligera. No quiere decir que va a llegar todo fácil, pero brindo herramientas para aprender a recibir sin expectativas.

Fernanda Orduña y Andrea Cano

Fernanda estudió arquitectura y Andrea relaciones internacionales. Ambas ya eran reconocidas en la plataforma de Twitter. Pero el éxito lo encontraron hasta que lanzaron su podcast y Spotify les compra la exclusividad.

¿Cómo inicia Niñas bien?

Cuando inicia pandemia las dos cerramos nuestros proyectos anteriores y decidimos lanzar Niñas bien. Ahora ya son tres años de estar al aire.

¿Qué consejo le darían a su audiencia?

Ser auténticos es lo más sano para todos y lo que más nos abre puertas.

Roberta Woodworth- Libre&loca

Egresada de la carrera de mercadotecnia y comunicación, Roberta Woodworth de 26 años, incursionó con un blog llamado “My Vintage Armoire”. Después se animó a escribir “textos íntimos universales”, proyecto que, más adelante, se convertiría en la base de su podcast Libre&Loca.

¿Cómo inicia Libre&loca?

No escuchaba a nadie hablar de sus emociones abiertamente, así que decidí lanzar Libre&Loca con el propósito de profundizar y hablar de todo lo que pensamos y sentimos, pero no queremos decir en voz alta.

¿Cómo ha sido para ti exponerte frente al público?

Fuerte en todos los sentidos. Abrí mi corazón al mundo sin saber que el mundo me lo iba a abrir también y que me iba a dar mucha perspectiva sobre todas las historias en contextos, edades y culturas diferentes.

Marimar Vega y Efrén Martínez- El rincón de los errores

Fue en tiempos de pandemia, cuando la reconocida actriz, Marimar Vega comenzó a realizar videos en vivo a través de sus redes sociales junto a su terapeura, Efrén Martínez, cuando se percató de la necesidad que existe de conocer más sobre salud mental y bienestar, al tiempo que confirmó su gusto por compartir.

En estrevista, ella nos cuenta sobre este proyecto.

¿Por qué se llama El rincón de los errores?

El hecho de aceptarnos como humanos sabiendo que en la vida cometemos muchos errores está bien. Incluso, llega a pasar que, en ese proceso de aceptación, entendemos que, en ocasiones, es gracias a esos errores, que llegamos a lugares mejores.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado este proyecto?

En la vida, uno se la pasa buscando su propósito y, hasta este momento, yo no lo había encontrado, claro que me encanta actuar, pero así que digas: “es mi propósito”, pues no. Cuando me animé a hacer este proyecto entendí que lo que más me gusta es compartir.