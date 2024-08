Conor Kennedy, ex de Taylor Swift, se comprometió con su novia brasilera: ¿quién es la famosa cantante Giulia Be?

El exnovio de Taylor Swift, Conor Kennedy, está a un paso de llegar al altar con su novia, la cantante brasileña Giulia Be.

El hijo del senador Robert F. Kennedy Jr. y su ahora prometida compartieron en sus redes sociales la noticia. “El sí más fácil de todos los tiempos”, se lee en la publicación junto a emojis de un corazón azul y un anillo de diamante.

El post incluye tres fotos de la pareja abrazada y mostrando el anillo, y un video de la reacción de Giulia a la propuesta de matrimonio de Kennedy. “Literalmente no puedo creerlo. Estoy soñando, esto es un sueño”, dijo, agregando que era “el mejor día de la historia”.

Por su parte, Kennedy respondió “Te amo tanto”.

De acuerdo con el portal Page Six, la pareja ha salido desde febrero de 2022, cuando Giulia se mudó de Brasil a Estados Unidos para estar con Kennedy.

¿Quién es la cantante Giulia, novia de Conor Kennedy?

Giulia, cuyo nombre completo es Giulia Bourguignon Marinho, debutó como cantante bajo Warner Music Brasil con el sencillo de 2018 “With You”.

La artista trilingüe, que canta en portugués, español e inglés, fue nominada a mejor artista nuevo en los Latin Grammys en 2021 y a mejor interpretación urbana en portugués con “Aviso de amigo” en los Latin Grammys de 2023.

En el 2022, debutó como actriz en Depois do Universo (Beyond the Universe) de Netflix.

¿Cómo fue la relación de Conor Kennedy Y Taylor Swift?

Connor Kennedy, quien mantiene un bajo perfil en redes sociales, salió brevemente con Taylor Swift en el 2012.

Sin embargo, su relación fue fugaz ya que a los pocos meses terminaron separándose.

La cantante compartió paseos en la playa y partidos de vóleibol con la familia de políticos en Hyannis Port. Pero al parecer asustó al nieto de RFK cuando compró una mansión para estar cerca. También hubo rumores de que la cantante no fue bien recibida en la familia de Conor.

