Critic’s Choice Awards 2024: Los mejores looks de la noche

En el cine y en la vida, es necesario tener a alguien que juzgue todo, y sea ese abogado del diablo con opiniones honestas sobre todo lo que ocurre. Nos hemos dado a la tarea de estar con el ojo pelado y fullatención a los Critic’s Choice Awards del 2024 que streamearon hoy domingo 14 de enero para traerte una recopilación de los que creemos son los mejores looks de la noche. Ojo: esta es solo una opinión, tal y como los críticos de la ceremonia lo hacen, entonces toma nota o screenshot e inspirate de ellos.

Como en todas las ceremonias de premiaciones que ocurren en esta temporada de premios, habemos quienes nos esmeramos más en conocer quién lleva qué, y no tanto quién ganó qué categoría. Para que no te avientes los mil y un posts en Instagram, hemos hecho una selección concisa de los looks que sí valen la pena tener en el radar y quizás tomar como inspiración para algún evento importante que podamos tener próximamente.

Greta Lee, Margot Robbie, Ayo Edebiri, Jeremy Allen White y uno que otro fashion icon in the making. Todos ellos han traído lo mejor de su fashion game a la alfombra roja, y han demostrado que aquí no sobresale aquel que presume de tener talento, sino quien logra desempolvar sus mejores garras y darle un twist cool con su propia chispa a los looks.

Emily Blunt en Armani Privé

Dua Lipa y Billie Eilish demostrando que el red hair es la trend más top

Greta Lee en Loewe

Barry Keoghan en Zegna

Steven Yeun en Louis Vuitton

Elizabeth Debicki

Jonathan Bailey

Las marcas y los diseñadores nos han dejado un par de lecciones de moda estos Critic’s Choice Awards. Nos han enseñado que como siempre, un vestido largo es un must dentro de nuestro clóset, que los hombros descubiertos ayudan a estilizar y alargar los cuellos, si se accesoriza correctamente, pero sobre todo nos han demostrado una vez más que no hay cosa que hable mejor de nuestro estilo, que una personalidad auténtica tal y como la lucieron estos que fueron nuestros actores favoritos del año.