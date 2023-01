Ellos son los hijos de Anahí y así lucen actualmente

Anahí tiene más de 30 años de carrera artística, pero una de las facetas que más disfruta no tiene nada que ver con estar sobre un escenario. La RBD de 39 años es una orgullosa madre de dos niños y disfruta pasar cada minuto con ellos. Conoce más — y ve lo grandes que están— de los hijos que tuvieron Anahí y Manuel Velasco.

Anahí y su actual esposo empezaron a salir en 2012 y se casaron en abril del 2015, y producto de esta relación tuvieron dos hijos: Manuel (17 enero 2017) y Emiliano (2 febrero 2020). El primogénito ya cumplió 6 años y su hermano menor pronto llegará a los 3 añitos.

Por el cumpleaños de su primer hijo, Anahí compartió fotografías y un emotivo video de los momentos que ha pasado junto a su niño: “feliz cumpleaños, Manu! mi bebé grande hoy cumple 6!”, redactó junto con una imagen del risueño Manuel disfrazado de Peter Pan. Amigos de la cantante comentaron con emoción y mandaron sus felicitaciones: “que todos sus deseos cumpleañeros se vuelvan realidad, bebé hermoso”, dijo Michelle Veith; “feliz vida”, escribió Angelique Boyer, “feliz cumple a este bebé hermoso”, puso Zoraida Gómez.

En 2016, Anahí compartió en exclusiva con CARAS cómo fue el momento en el que le dijeron que esperaba a su primer hijo. “Dios dijo cuándo debía llegar [Manuel], y esto va para todas las mujeres que a veces nos estresamos en el camino y a la primera queremos que ya sea. Confieso que fui a preguntar mil cosas a miles de lugares, pero estas cosas son de Dios, y sus tiempos son perfectos”, respondió cuando le preguntamos cómo supo que estaba embarazada. Además reveló que se llamaría Manuel “para que siga la tradición familiar”.

Queremos que [nuestros hijos] sean personas buenas, honestas. Quiero inculcarles valores de lucha. Yo soy una mujer que, como ustedes saben, trabajé desde muy chiquita, y siempre he sabido lo que cuestan las cosas en la vida, a mí nadie me regaló nada y creo que me debe de dar mucho orgullo que ellos vean eso. Sabrán que su papá también trabajó desde muy chico por lograr sus sueños y que ha entregado su vida entera a su trabajo.