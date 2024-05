LAGOS nos cuenta en exclusiva detalles de su próxima gira y su nuevo álbum, “Alta Fidelidad”

Después de su primer álbum, “Clásicos”, y canciones como “Mónaco” junto a Danny Ocean, Lagos regresa con su segundo álbum, “Alta Fidelidad”, y una gira a la vuelta de la esquina. En esta entrevista, nos cuentan sobre el proceso detrás de las canciones y detalles de la gira. Además, hablan sobre canciones como “Blanco y Negro” con Elena Rose, y “No Se Acaba Hata Que Se Acabe” junto a Reik, así como otras que aún no han salido, como “Si Superamos Esta Noche” y “Quisiera Ser Como Tú". El nuevo álbum de LAGOS está lleno de sorpresas, colaboraciones, easter eggs y canciones que con el tiempo adquieren distintos significados, cargadas de vivencias personales.

Agustín y Luis buscaban mantener la identidad de Lagos, y aunque querían crear nuevos éxitos, con el tiempo y el proceso se dieron cuenta de que nadie sabe qué es un éxito, nadie lo controla, y la única forma de alcanzarlo es atreverse a ser uno mismo al crear música y divertirse. Escribieron cada canción desde la vulnerabilidad, teniendo muy claro que buscaban crear canciones que resuenen y que suenen bien para ellos. Sin duda tienen muy claro que han creado sus mejores canciones cuando se enfocan en disfrutar lo que están haciendo.

“Al escribir este álbum, estábamos en momentos diferentes pero similares de la vida. Ambos buscábamos superar algo que se estaba acabando poco a poco, en contextos diferentes. El disco es una historia de transición, momentos inconclusos y esperanza entre la adversidad, sin saber qué va a pasar.”

Cristopher Armenta

¿Cómo surgió su segundo álbum?

Luis: El álbum se llama “Alta Fidelidad” y se enfoca en el proceso de aprendizaje que tuvimos al hacer este álbum. Creo que después de hacer nuestro primer álbum, “Clásicos”, y canciones como “Mónaco”, sentimos que era momento de seguir creando éxitos. Aunque curiosamente, canciones que además hemos escrito, como “Ojos Marrones” de Lasso, las creamos disfrutando la música y guiándonos por lo que nos nace hacer.

Agustín: Para crear el álbum, nos fuimos a Miami, Los Ángeles y Madrid a escribir con algunos de los mejores compositores. Aunque creamos canciones bastante buenas, sentimos que estábamos perdiendo la esencia de lo que en verdad queríamos transmitir con nuestra música. La presión que nos poníamos a nosotros mismos terminaba no complaciendo a nadie, así que decidimos hacer algo que nos gustara a nosotros y que naciera desde la diversión con la música.

¿De dónde viene el nombre ‘Alta Fidelidad’?

Luis: Compramos un teclado de los 80 con el cual nos pusimos a componer, pensando en disfrutar el proceso de creación del álbum. El nuevo álbum de LAGOS en sí tiene muchos elementos de los 80 con influencias como Tears for Fears. El nombre “Alta Fidelidad” viene de ser fieles a nuestra identidad, nuestro sonido, lo que nos gusta hacer y componer. Además, antes se usaba mucho el término “HI-FI” (high fidelity), por lo que el nombre resonó con todo el concepto.

Cristopher Armenta

¿Cuál es su canción favorita y su canción más personal del álbum?

Agustín: Como colaboración, “No Se Acaba Hasta Que Se Acabe” me encanta desde la composición, el tema y la voz de Jesús de Reik. Siento que es una canción en la que encajaron todas las piezas y estoy muy orgulloso de ella. Para mí, la más personal es una que aún no ha salido y se llama “Si Superamos Esta Noche”. Es una historia sobre aferrarse a un amor que no está funcionando y se acerca mucho a mi vida.

Luis: “Blanco y Negro” con Elena Rose me parece que representa de forma sonora todo lo que está por venir, las emociones íntimas y reales que tiene la canción. Considero que la más personal para mí aún no ha salido y debo confesar que me da un poco de pánico. Es una canción que mezcla realidad con ficción, hablando un poco de mi vida, con uno que otro nombre, y creo que es una canción donde me expuse en desnudez emocional y física.

“Para nosotros era muy importante que fuera exitoso para nuestro espíritu ”

¿Qué lugares les emocionan más de la gira?

Agustín: Para mí es Monterrey, ya que nunca hemos hecho un show propio allí.

Luis: El Pepsi Center en CDMX, ya que cuando vino a México hace 8 años y antes de vivir aquí, fui a un concierto allí, y me prometí a mi mismo algún día tocar ahí. Ahora estoy muy emocionado de cumplir esa promesa.

¿Cómo se preparan antes de salir al escenario?

Agustín: La realidad es que siempre me pongo muy nervioso, así que me gusta tomar un caballito de mezcal poco a poco mientras nos reunimos para decir algunas palabras de agradecimiento, recordarnos que disfrutemos el momento y siempre terminamos decidiendo algún chiste de humor negro.

Luis: Yo soy más de whisky, así que me tomo uno antes del show. Además, siempre caliento y nos ponemos en el mood tanto físico como mental y espiritual.