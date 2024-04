En entrevista: Manolo Caro vuelve a la pantalla grande con “Fiesta en la madriguera”

Después de 5 años sin estrenar películas nuevas ni filmar en México, Manolo Caro regresa a la pantalla grande con su nuevo proyecto de Netflix, “Fiesta en la Madriguera”. Esta película, que fue rodada en Guadalajara, su ciudad natal, desafió a Manolo como director de maneras que no esperaba, ya que él tenía la idea de que no quería trabajar con niños, animales o tocar el tema del narcotráfico. Sin embargo, “Fiesta en la Madriguera” tiene los tres elementos.

A diferencia de todo lo que ha hecho antes, como “La Casa de las Flores”, la serie de televisión que nos hizo reír a todos, o “Sagrada Familia”, otra de sus series que rápidamente se convirtió en una de nuestras favoritas, “Fiesta en la Madriguera” se inspiró en el libro escrito por Juan Pablo Villalobos y cuenta con un elenco excepcional, en el cual formaron parte Manuel García Rulfo, Daniel Giménez Cacho y Lizeth Selene, quienes dieron vida a la historia.

¿De dónde nace el concepto y la idea para esta nueva película?

Nace de las ganas y la necesidad que tenía de regresar a trabajar a México después de muchos años trabajando fuera. Aunque buscaba opciones, no encontraba cómo hacerlo. Una amiga me recomendó el libro, el cual habla de temas que me importan, como la paternidad y la oportunidad de rendir un homenaje a México.

¿Cómo es “Fiesta en la Madriguera” diferente de tus proyectos anteriores?

Es muy diferente a lo que he hecho antes, pude trabajar en Guadalajara, que es la ciudad donde yo nací. Se formó una hermandad en el equipo muy padre y al ser una historia con pocos personajes, están casi todo el tiempo juntos, por lo que tenía que tener muy clara la narrativa de una manera estricta.

¿Cómo refleja ‘Fiesta en la madriguera’ la cultura de la familia mexicana?

Creo que ‘Fiesta en la madriguera’ es parte de un retrato de un México que existe visto desde los ojos de un niño, siendo así más colorido, fantasioso y surrealista. Pero habla mucho de nuestro México, de que hay núcleos que no comparten sangre y se sienten como una familia.

“‘Fiesta en la madriguera’ es una película que captura mucho de México, desde el amor por la familia, la música y la comida, por lo que no podría suceder en otro lugar.”

¿Cuál fue el mayor reto al que te enfrentaste?

El viaje a África fue muy intenso. Duró 10 días y estuvo lleno de circunstancias complicadas. Al querer retratar un safari, no podíamos acudir a los típicos safaris turísticos, así que tuvimos que encontrar un espacio donde pudiéramos filmar sin molestar a los turistas. Además, hacía mucho calor y con Manuel teníamos esta frase que decíamos: ‘En África, todo pica’, desde los mosquitos hasta todo lo que tocábamos. Sin embargo, creo que valió la pena, ya que todo sucede en un solo lugar. La única vez que salimos fue para conocer un mundo totalmente diferente, lo cual creo que es muy atractivo.

Después de “Fiesta en la madriguera”, ¿Qué sigue para ti?

Me gustaría mucho regresar a la comedia. Lo tengo muy claro, ya que hace muchos años que no intento hacer reír a la gente, y he sido muy feliz cuando lo he logrado. Así que toda mi mente está enfocada en encontrar una buena comedia para trabajar.