Por qué Anahí ve a Andrés García como su segundo padre

Existe un vínculo muy fuerte entre la cantante Anahí y el actor Andrés García, quien se encuentra delicado de salud.

Andrés García y Anahí tienen una gran amistad que los une desde hace muchos años, por esta razón la cantante ha demostrado su apoyo al actor, quien ha estado delicado de salud. Ante la situación en la que se encuentra el intérprete, la famosa le envió una doctora hasta Acapulco, para que pueda estar al pendiente de su salud.

La amistad entre Anahí y Andrés inició desde la época en la que ella era muy joven y en ese entonces, el actor la apoyó incondicionalmente, por lo que ahora es la actriz quien se preocupa por el bienestar del actor.

Cabe mencionar que en 1999, Andrés y Laura León protagonizaron la telenovela “Mujeres engañadas”, en la que Anahí fue una de las hijas de la pareja. Desde ese momento, los actores estrecharon su relación que se convirtió en una gran amistad, no obstante, comenzó a circular el rumor de que entre ellos existía algo más que amistad, debido a que cuando la famosa tenía 17 años se fue a vivir a casa del actor, quien en aquel entonces tenía 60 años.

En aquella fecha, la actriz padecía un trastorno alimenticio y García la apoyó cuando estuvo al borde de la muerte, por lo que desde ese entonces lo considera como un padre. “Todos ustedes saben como un papá, pero además de todo eso para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba yo más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino”, dijo Anahí.

Por su parte, el actor también habló del vínculo que la une con Anahí y la describió como una “niña encantadora”. Además, mencionó que la cantante le ha extendido su ayuda, para cualquier cosa que él necesite; por este motivo le envió una neumóloga hasta Acapulco.

