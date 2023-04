Andrés García muere a los 81 años

El actor Andrés García murió a los 81 años este 4 de abril del 2023. Esta estrella del cine y la televisión se quedó deteriorado en términos de salud a causa de una cirrosis hepática. Se le recordará por engalanar a la industria del entretenimiento en México, famoso por un característico sex symbol en los setenta y ochenta, y estuvo acompañado de su esposa Margarita Portillo.

#ÚltimaHora | Fallece el actor Andrés García a los 81 años de edad. pic.twitter.com/BY7vrfI0ee — NMás (@nmas) April 4, 2023

Muere Andrés García a los 81 años

El actor Andrés García reapareció tiempo atrás en un video y habló sobre su delicado estado de salud después de sufrir una caída y estar hospitalizado por problemas de cirrosis.

Andrés García preocupó a sus seguidores después de aparecer en un video de Youtube con un semblante débil en el que cuenta los detalles de su estado de salud.

Su esposa Margarita Portillo informó que el actor de 81 años estaba atravesando una etapa difícil. “Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas y eso lo ha mantenido en cama porque se desmejoró. También por la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”. También dio a conocer que el intérprete estuvo hospitalizado para recibir una transfusión sanguínea y atender otros malestares derivados de sus padecimientos. “Andrés ha querido compartir esto con ustedes, él decide lo que comparte de su vida y yo quería informarles lo que ha sucedido estas últimas semanas”. “Quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”.

Posteriormente, el actor había aparecido en la playa con un semblante más tranquilo y aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes y aconsejarles no abusar del consumo del alcohol para que no lleguen a padecer cirrosis hepática. “Quiero advertirle a los jóvenes y a los que no lo son sobre la cirrosis hepática, yo cumplo 82 años y pensé que eran historias de nuestros papás porque nunca había conocido a alguien con esta enfermedad”, explicó en su momento.