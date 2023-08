Tras el lamentable fallecimiento de don Vicente Fernández hace casi dos años, la familia se ha mantenido más unida que nunca para fortalecer su relación por la ausencia del legendario intérprete.

Una de las incógnitas que dejó la muerte del artista fue sobre si existe algún conflicto entre los herederos de su fortuna. Ante esta duda, su viuda doña Cuquita Abarca se encargó de aclarar la situación y puntualizó que todo está bajo control y que no existe ningún conflicto, puesto que don Vicente Fernández dejó todo en orden para evitar problemas y diferencias entre sus hijos y familiares.

Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández habla de la herencia que dejó el cantante CARAS

Durante un reciente encuentro con la prensa en el Rancho los Tres Potrillos, en Guadalajara, Cuquita respondió a las preguntas relacionadas son la herencia del famoso y expresó, "él tenía todo arreglado, dejó todo arreglado, aquí no tenemos ningún problema de herencia, aquí no hay pelea. Todo está dividido conforme a su voluntad, yo no voy a cambiar. Que bien podría hacerlo, porque ahorita es mío todo, pero espero lo que Vicente quiso”, dijo entre risas.

Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández CARAS

Por otro lado, la viuda del rey de la música ranchera contó cómo enfrenta la ausencia de su esposo y aseguró que se hace presente a pesar de que físicamente ya no está a su lado.

“Se siente la energía, sentimos que está aquí en el rancho. Yo lo escucho todo el día, la verdad es que todas las noches pongo el teléfono, pongo música de Vicente y toda la noche lo escuho. Todo el día se pone música de Vicente en su tumba, de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, que es a la hora que voy a rezar, se apaga la música y hacemos el rosario”, compartio la matriarca de la dinastía Fernández.

La familia continúa el legado de Vicente Fernández

La madre de Alejandro Fernández compartió algunos detalles sobre los planes que tienen como familia para continuar con el legado que el artista les heredó y por ello preparan un homenaje póstumo para el cantante, el cual consta de un disco que contendrá 20 de los éxitos más emblemáticos de algunos compositores reconocidos como, José Alfredo Jiménez, Martín Urrieta, Juan Gabriel, Armando Manzanero, entre otros. Cabe mencionar que antes de su muerte, Vicente alcanzó a grabar estos temas inéditos que rinden tributo a compositores mexicanos.

“Estoy muy contenta de hacerle este homenaje a mi esposo, sacar la música que dejó, que todo su pueblo no lo olvide, que siga escuchándolo. Dejó mucha música ya hrabada que la van a ir sacando poco a poco”, agregó María del Refugio.

De esta manera, los fans del “Charro de Huentitán”, podrán seguir escuchando la voz de Vicente en la canciones inéditas.