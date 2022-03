Cynthia Klitbo reveló que Luis de Llano la rechazó por Sasha Sokol

La actriz Cynthia Klitbo confesó que cuando tenía 19 años quería tener un romance con el productor Luis de Llano, sin embargo, él se negó porque “estaba muy chiquita”.

Cynthia Klitbo dio a conocer en una entrevista con Inés Moreno que estaba enamorada del productor y cuando le declaró su amor, él le dijo que “no”, porque estaba muy “chiquita”, esto a pesar de que ella era mayor que Sasha, quien supuestamente tenía 14 años cuando andaba con Luis.

Luego de que Sasha Sokol acusó al productor Luis de Llano por abuso, tras mantener una relación cuando ella era menor de edad y él tenía 39 años.

Klitbo dijo sobre Luis, “Me llegó a prestar para mi renta. Era un encanto y no fue mi novio, porque no quiso. Me encantaba. Siempre me protegía y yo siempre le decía- Luis vamos a ser novios y decía- estás muy chiquita”, recordó la actriz.

En tanto, la villana de las telenovelas dijo que, “Luis la cuidaba como hija”, y agregó lo que el productor decía en ese entonces sobre Sasha, con quien prefirió iniciar un romance, aunque Cynthia era más grande que ella.

“Estás muy chiquita- Sasha- Sí, pero está más vividita. Tú no, tú eres niña buena…”.

La denuncia de Sasha Sokol

Fue a mediados de la década de 1980, cuando Sasha y Luis tuvieron un romance. La también actriz y compositora Sasha Sokol expresó en sus redes sociales que el productor, “abusa al manipular la verdad”, pues él recientemente dijo en una entrevista que fue una relación de “dos semanas”, contrario a la versión de Sasha, quien asegura que estuvieron juntos durante cuatro años.

Por este motivo, en el Día Internacional de la Mujer, Sasha alzó la voz para denunciar el abuso del que fue víctima.

“Luis de Ya No. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”.

En tanto, Sokol afirmó que la relación entre ellos surgió cuando ella estaba en “Vaselina con Timbiriche y claramente era una niña”.

Además, dijo que cuando sus padres se enteraron hicieron todo lo posible por romper la relación.

“Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá”, escribió en su publicación.

“Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida”, agregó.

La cantante asegura que se trata de un “delito”, “durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, apuntó.

Posteriormente, Sokol reconoció que fue complicado terminar su relación con Luis, pues era un “hombre poderoso en la industria”, y en aquel tiempo era su productor y representante. “Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”, señaló.