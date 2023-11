Dakota Johnson reveló cómo hizo Chris Martin para ayudarla a salir de la depresión

Dakota Johnson, la reconocida actriz e hija de Melanie Griffith, compartió recientemente cómo su pareja, Chris Martin, el vocalista de Coldplay, ha sido un pilar fundamental en su lucha contra la depresión.

La pareja, que ha mantenido una relación sólida y discreta durante cinco años, ha sabido manejar los retos que presenta esta condición con una mezcla de apoyo y humor.

En un evento reciente de la fundación Hope for Depression Research, celebrado en el hotel Plaza de Nueva York, Johnson agradeció a Martin por su constante apoyo.

Dakota, quien ha padecido depresión desde su adolescencia, relató una anécdota que ejemplifica cómo el humor ha sido un recurso vital para ella.

Recordó un día particularmente difícil cuando Chris notó su malestar y, con humor, le hizo ver que estaba teniendo un mal día, algo que ella inicialmente negó. Fue un comentario sobre su camiseta del musical “Cats” lo que le levantó el ánimo y la ayudó a superar el momento.

Dakota Johnson habla sobre la depresión

Johnson enfatizó cómo transformar el dolor y la ansiedad en comedia ha sido una herramienta útil a lo largo de su vida. “No creo que sea algo malo, funciona. Me ayuda porque a veces, si no me río, me pongo a llorar”, comentó. Además, destacó la importancia de aceptar que no siempre hay respuestas o soluciones inmediatas para los desafíos que enfrenta.

La actriz también expresó su gratitud hacia sus padres por haberla enviado a terapia desde niña. Compartió que actividades como el yoga, los ejercicios de respiración, el deporte y el contacto con la naturaleza han sido cruciales en su manejo de la depresión.

El evento en el que participó, centrado en la resiliencia y el resurgir más fuerte de los desafíos importantes de la vida, reunió a filántropos y celebridades para destacar los avances en el tratamiento de la depresión.

Dakota Johnson y Chris Martin, una relación lejos de los reflectores

Dakota y Chris Martin han mantenido su relación lejos de los reflectores desde que la hicieron oficial en 2018. A pesar de su discreción, han compartido momentos románticos en público, como cuando Martin le dedicó una serenata a Johnson durante un concierto de Coldplay en Nápoles. En otra ocasión, en Londres, expresó su amor por la actriz ante una multitud.

Estos gestos públicos de amor, aunque poco frecuentes, han evidenciado la profunda conexión que existe entre ellos. Sin embargo, es en los momentos privados, lejos de las cámaras y los escenarios, donde Martin ha jugado un papel clave en apoyar a Johnson en su batalla contra la depresión. Su enfoque en el humor y el apoyo incondicional han sido esenciales para ayudar a Dakota a manejar su salud mental.