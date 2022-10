En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, platicamos con la actriz, Daniela Luján, quien estudió la licenciatura en Psicología y desde siempre ha buscado fomentar su bienestar.

Por Jorge Alférez

Fotos Israel Hernández

Maquillaje y peinado Marcelo Rendón

Asistir a terapia me parece fundamental, pues creo que todos tenemos algo que trabajar, desde un ego desproporcionado, mecanismos de defensa que no hemos cuestionado, hábitos o vicios y, claro está, trastornos que deben ser tratados. Además, autoconocerse es de las mejores cosas que uno puede hacer para ser un mejor ser humano, para mejorar nuestra sociedad, para renovar nuestros vínculos y más”, expresa con seguridad Daniela Luján.

Hablar de salud mental en la actualidad resulta bastante sencillo, pues cada vez son más los espacios disponibles y seguros para hacerlo, así como la gente que se suma a las conversaciones que giran en torno a ello. Sin embargo, aún existe un sinfín de prejuicios que señalan y encasillan a todo aquel que busca hacer de su salud mental una prioridad. Por ello es que, fechas como el Día Mundial de la Salud Mental buscan ponerle fin a todos aquellos paradigmas que limitan la oportunidad que tenemos todos los seres humanos de atender nuestra mente, tanto como lo hacemos con el cuerpo.

Para ello, platicamos con Daniela Luján, actriz que vimos crecer en la televisión y los escenarios, formando parte de proyectos como Luz Clarita, El diario de Daniela, Primer amor a mil x hora y más, quien, además, interesada en continuar su formación como actriz desde otro ángulo e inclinada en fomentar el autoconocimiento, hace algunos años estudió la licenciatura en Psicología.

“Elegí estudiar psicología, pues sentí que me podía ayudar a complementar mi trabajo, ya que como actriz necesitas hacer un análisis respecto a los personajes y las historias que interpretas, y la verdad es que, por ese lado, estudiar psicología ha sido muy enriquecedor para mi carrera. Más adelante y ya estudiando, fue increíble abrirme a un mundo completamente nuevo y lleno de gente muy valiosa que me enseñó tantas cosas, como maestros y compañeros de la Facultad de Psicología de la UNAM, porque me invitaron a abrir mi mente en un ambiente tan generoso. Puedo decir que esta área fomentó en mí la empatía y la capacidad de resiliencia”.

Bajo esta premisa, Daniela ha priorizado el autoconocimiento, siendo hoy una base de su personalidad y de la manera en la que vive su vida en la actualidad. “El autoconocimiento no tiene un final y eso es increíble. Es como cuando te enamoras de alguien y, a pesar de los años, no dejas de conocer a esa persona. Lo mismo sucede con uno mismo, pues nunca dejamos de conocernos. Bajo esta misma idea, debemos enamorarnos de nosotros mismos y animarnos a explorar todo lo que nos conforma”.

De esta manera, una vez más confirma la importancia de hacer de nuestra salud mental algo esencial. “Lo veo como una prioridad y como un tema que debe hablarse y abrirse cada vez más. Por fortuna, en mi vida y en el medio en el que me muevo, no hay tal estigma y eso me parece maravilloso. Creo que es algo que vas aprendiendo y eligiendo con el paso del tiempo. Hoy puedo decirte que elijo compartir la vida con gente que tenga como prioridad procurar su salud mental”.

Lee también: LOS VIDEOS INÉDITOS DE LOS RBD CANTANDO JUNTOS EN LA BODA DE MAITE PERRONI