Danna Paola decide posponer su gira por sufrir ansiedad y depresión

La cantante atraviesa momentos de ansiedad y depresión que la obligaron a posponer las fechas de sus shows.

Danna Paola dio a conocer que el concierto que tenía previsto para el 22 de octubre en el Salsódormo de Boca del Río en Veracruz se pospuso hasta el 26 de noviembre, debido a que la famosa padece de un “break down emocional”, por los preparativos de su próxima gira musical.

La intérprete se sinceró en redes sociales y dijo que “padece mucha ansiedad”, pues ha estado buscando la perfección de sus presentaciones, además que descubrió heridas del pasado que le provocaron lágrimas para “sanar” una situación personal.

“Me decían mucho el ‘ay ya vas a llorar’ y fuck si, hoy me doy cuenta que está mal, llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo. Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas y cuando se sientan listos y no guardarse nada. Llorar ayuda a limpiar el alma”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola)

Danna expresó que algunos detalles están tomado más tiempo de lo previsto para arrancar con su gira mundial, por esta razón decidió enviar un comunicado en el que expresa el difícil momento que está atravesando.

“Ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mí es mega importante la calidad de un show, y este en especial es un espectáculo lleno de detalles que están tomando más tiempo de lo que pensábamos”, comentó.

Por otro lado, la joven destacó que el equipo creativo con el que está trabajando es “increíble” y por este motivo está tratando de brindar un espectáculo de calidad.

Asimismo, agradeció el apoyo de sus fans que se unieron en redes sociales para respaldar a la famosa. “Gracias infinitas por su amor y sus palabras. Les mando de vuelta toda esa energía bonita y positiva, hoy es un nuevo día”, dijo. Danna Paola.

Te puede interesar: CARLOS RIVERA HABLA COMO NUNCA DE SU ESPOSA CYNTHIA RODRÍGUEZ

LOS VESTIDOS QUE LUCIÓ LA HIJA DE CANELO ÁLVAREZ EN SUS XV AÑOS

Ellas son las dos bisnietas de Silvia Pinal