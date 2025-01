De ‘Cada minuto cuenta’ a ‘Los juegos del Calamar': 10 series exitosas basadas en hechos reales de los 80

Las películas y series basadas en hechos reales tienen un impacto diferente para la audiencia, nos muestra que muchas veces la realidad es más cruda que la ficción y es cuando se pone en manifiesto la frase ‘el arte imita la vida’.

Sin embargo, estas producciones en ocasiones sirven para reflexionar, para aprender, o para dejar en manifiesto el dolor, las injusticias y las tragedias de personas a las que, estas series, les han dado voz.

Series basadas en hechos reales de los 80

El Juego del Calamar

El creador de ‘El Juego del Calamar’, Hwang Dong-hyuk, ha dicho en entrevistas que tomó elementos de su propia vida, así como del contexto socioeconómico de Corea del Sur para construir la serie.

La huelga en la fábrica automotriz Ssangyong Motor Company en 2009 marcó a Hwang y le sirvió de inspiración para plasmar en pantalla la crudeza de las desigualdades económicas.

Los trabajadores se mantuvieron en huelga durante 77 días, con violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Hubo denuncias de violencia extrema, detenciones y casos de estrés extremo que desencadenaron, según reportes, cerca de 30 suicidios.

Sin embargo, la historia no está basada en un suceso específico, pero tiene paralelismos con la terrible realidad de instituciones como ‘Brothers Home’. Entre la década de los 70 y los 80, Corea del Sur vivió bajo regímenes autoritarios que querían “limpiar las calles” de indigentes y opositores.

Fue entonces cuando surgió ‘Brothers Home’, dirigido por el exmilitar Park In-geun con respaldo de las autoridades. Fue un supuesto centro de asistencia social en Busan que prometía darle refugio y ayuda a personas en situación vulnerable, pero la realidad era muy diferente, pues, según testimonios de sobrevivientes, en realidad era un “campo de concentración” donde las personas sufrieron torturas, trabajos forzados y abusos extremos.

Las investigaciones posteriores revelaron los terrores del lugar, comenzando porque la capacidad del centro era de 500, pero llegó a albergar a más de 4 mil personas, explotaban a los niños para adopciones internacionales, sufrían terribles maltratos y la asignación de números.

Cada Minuto Cuenta

Esta serie revive la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985 en México. Se centra, principalmente, en dos lugares muy simbólicos: el Hospital Juárez y el Edificio Nuevo León, sin embargo, también recorre otras dolorosas historias surgidas de este evento como las costureras atrapadas en talleres textiles clandestinos y los fraudes inmobiliarios de la época.

Por Mandato del Cielo

Esta miniserie está basada en el libro escrito por Jon Krakauer, ‘Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith’. Sigue los acontecimientos que condujeron al asesinato de Brenda Wright Lafferty y su bebé, Erica, de 15 meses en 1984 en Utah, Estados Unidos.

Aunque se trata de un hecho real, la miniserie transcurre en la ciudad ficticia de East Rockwell. Sigue al detective quien investiga este doble asesinato.

Monzón

Dramatiza la vida del campeón argentino de boxeo Carlos Monzón, quien mató a su pareja Alicia Muñiz, madre de su hijo Maximiliano, el 14 de febrero de 1988 cuando volvió de una fiesta en estado de ebriedad, la golpeó salvajemente y la lanzó desde el balcón de la casa que compartían en Mar del Plata, Argentina.

Se le encontró culpable y fue condenado sólo a once años de prisión por homicidio simple. El caso puso en la mesa el tema de la violencia machista.

Eric

La creadora de esta serie, Abi Morgan, dijo en entrevista con RadioTimes que, aunque la serie no se basa en un caso en específico, está inspirada en una serie de desapariciones de niños en los años 80, y en el momento en el que sus fotos comenzaron a aparecer en cartones de leche como forma de llegar a más personas.

Pose

Pose es otra serie que no está basada en un evento en específico, sino que se inspira en un momento histórico.

Se trata de un drama sobre la escena cultural afroamericana y latina LGBTIQ+ de la ciudad de Nueva York en la década de 1980.

Muestra las enormes desigualdades sociales de Nueva York, los marginados sociales en contraste con el surgimiento del medio ‘yuppie Trump’.

Se centra en las Casas de Baile, las familias queer, la desigualdad, la segregación, la falta de oportunidades a la comunidad y la pandemia de sida de la década de los 80.

Narcos México

Explora los orígenes de la guerra moderna contra las drogas, el surgimiento del Cártel de Guadalajara en la década de 1980, y los comienzos de las batallas entre cárteles.

Chernobyl

Esta serie dramatiza el desastre nuclear de Chernóbil ocurrido en la República Socialista Soviética de Ucrania (Unión Soviética) en abril de 1986 y los esfuerzos de limpieza y descontaminación.

Este proyecto se basa en gran parte en los recuerdos locales de Prípiat, una ciudad fantasma en la zona de exclusión de Chernóbil al norte de Ucrania.

Dahmer

Esta serie relata los asesinatos cometidos por Jeffrey Dahmer y explora los diferentes motivos que probablemente lo llevaron a convertirse en uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos.

Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer mató a 17 personas, siendo todas sus víctimas hombres y niños adolescentes, principalmente afroestadounidenses.

Así nos ven

En 1989, cinco adolescentes de Harlem son acusados injustamente de un ataque brutal a una corredora en Central Park. Los adolescentes fueron acusados de varios cargos relacionados con el asalto, cuatro deellos condenados por violación con penas que iban de los 5 a los 15 años.

En 2002 el autor del crimen confesó y los cinco quedaron exonerados.

Esta serie muestra las grietas en el sistema judicial y policial de Estados Unidos.