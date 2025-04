De qué murió el productor Memo del Bosque

El mundo del espectáculo se viste de luto tras la lamentable muerte del productor Memo del Bosque, luchó incansablemente contra el cáncer.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias. a Dios por permitirme seguir viviendo desde 2017 que fui diagnosticado y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor”, se lee en el comunicado.

Fue en 2017 cuando Memo del Bosque fue diagnosticado con linforma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. A lo largo de su enfermedad, enfrentó momentos críticos que lo llevaron a la muerte.

Durante ocho años el productor sufrió con esta agresiva enfermedad. En marzo de este año, Memo experimentó una recaída severa que lo llevó a ser hospitalizado en Texas, donde recibió atención médica.

Memo del Bosque estuvo a cargo de icónicos programas de televisión. Fue el responsable de desarrollar contenido original que definió el estilo de Telehit. Entre sus creaciones más destacadas se encuentran programas como El Calabozo (1993) y No manches (2004).

Su trabajo en Telehit consolidó su carrera y lo llevó a explorar otros formatos televisivos. Uno de sus proyectos más recordados fuera del canal fue Al fin de semana, un programa musical conducido por Vica Andrade, quien más tarde se convirtió en su esposa y madre de su familia.

Memo continuó su trayectoria con producciones como La Jaula, Super Mins, El quinto elemento, Las pellizcadas de Márgara y New Generation. En 2009 lanzó uno de los programas de concursos más populares de la televisión mexicana: 100 mexicanos dijeron, un formato que se convirtió en favorito de las familias del país.