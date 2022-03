Día de la Mujer: 5 famosas nos revelan su mayor batalla como mujer

Le preguntamos a 5 mujeres qué significa para ellas ser mujer, la batalla que han enfrentado por ser mujeres y qué consejo le darían a otras mujeres.

Jóvenes, madres, hermanas, amigas, empresarias, resilientes, poderosas, valientes, fuertes, pero sobretodo MUJERES. Platicamos con dos actrices, una comediante, una deportista y una productora de televisión sobre lo que significa para ellas ser mujer, cuál es su superpoder y qué consejo le darían a otras mujeres y este fue el resultado.

Giselle González – Productora de televisión

Es productora de televisión ha realizado melodramas como «Imperio de Mentiras» , «Cuna de Lobos» y «Yo no creo en los hombres», entre otras grandes producciones de Televisa.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Significa un reto, una lucha constante por la igualdad. Ser mujer significa la capacidad de lograr lo que uno se propone a pesar de no tener. Una mujer es la que lucha para no ser maltratada, discriminada, humillada, violada, pero también una mujer significa fuerza. Una mujer para mí es el ser más divino del mundo.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Más que un superponer yo creo en mi tenacidad, pues es la que me levanta de mis derrotas y me hace seguir luchando por lo que quiero y lo que creo. Me hace seguir en la lucha por la igualdad de oportunidades, por demostrar que sabemos y podemos hacer todo lo que proponemos, y aunque se nos cierren las puertas siempre sabremos cómo abrirlas nuevamente.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Nunca permitir ser humilladas, que jamás permitamos una discriminación, jamás permitir que nos sobajen, pero sobre todo el consejo que yo daría es que nosotras mismas nos demos cuenta de lo que somos y que no nos permitamos a nosotras mismas hacernos caer ante nada y ante nadie.

Adriana Fonseca — Actriz

Debutó como actriz en la telenovela Pueblo chico, infierno grande y desde entonces se ha consolidado como una de las mejores actrices mexicanas. Ha participado en telenovelas como La Usurpadora, Amigos por siempre y Mi Fortuna es Amarte, entre otras. Además, ha hecho cine y teatro y, gracias a su talento, ha sido merecedora de premios Las Palmas de Oro en 2004.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Para mí ser mujer es mágico, poder crear, educar, inspirar, poner mi grano de arena para cambiar el mundo, es increíble. Ese poder que tenemos las mujeres, que solo nosotras poseemos. Una mujer puede hacer grande a un hombre o destruirlo. Podemos unirnos con otras mujeres, ser invencibles. La fuerza de una mujer es única. El nivel de amor que podemos dar es infinito. Para mí la mujer es igual a amor.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Mi superpoder es llegar a personas que jamás me imaginé, tocando corazones, dando fortaleza a otras mujeres y llevándolas de la mano en su seguridad, por medio de maquillajes que las hagan sentirse bellas y platicas que realcen su seguridad.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

Trabajar fuerte para recuperar mi autoestima. El vivir en una sociedad machista, que a veces te limita en el hablar, vestir, tener cierta edad para haber hecho tal o cual cosa.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Trabajemos en ser mejores nosotras mismas, que la competencia sea con uno misma, si vas a voltear a ver a otras chicas; que sea para empoderarnos unas a otras.

Bárbara Torres — Comediante

Durante 10 años trabajó junto a Eugenio Derbez en el programa La familia P.Luche. Además, participó en XHDRBZ, La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Junta de vecinos. También realizó telenovelas como Mis XV, Corazón Indomable, entre otras.

¿Qué significa para ti ser mujer?

No me imagino no siendo mujer. Creo que Dios nos dio un privilegio…y es el de poder ser madres. El ser coautora en la creación de un ser humano es lo mejor que nos puede pasar. Para mí eso es lo máximo en esta vida.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Tengo dos superpoderes. Uno es la empatía. Siento que es básico. Y el otro es el don de hacer reír. Con esos dos puedo ayudar a mucha gente a reflexionar o a cambiar cosas de sus vidas. Lo aprendí porque justamente me lo han comentado. Y creo que me encanta tener eso. Y con toda humildad, me alegra tenerlos.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

En algunos casos he tenido que romper prejuicios de creencias con respecto mi profesión. Pero, a pesar de eso, nunca fui discriminada. No sé si corrí con suerte o supe cómo entrar al ruedo.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Dar un consejo sin haber sido pedido es arma de doble filo…pero yo, lo que puedo decir en mi humilde opinión, es que si cada una está convencida que lo que quiere y siente, nadie te lo puede quitar.

Si una persona en este planeta hizo algo trascendental para su vida, todos lo podemos hacer. Y sino, podemos ser la primera. La vida es hermosa, con lo bueno y lo malo. Vivamos la vida.

Majo Cornejo – Cantante

Comenzó como corista de Juan Gabriel en la celebración de 40 años de trayectoria, y desde entonces ha recorrido muchos caminos. Fue parte del Cirque du Soleil, en el espectáculo Luzia y hoy se destaca como la cantante principal de la Sonora Dinamita.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Para mí el significado de ser mujer es sinónimo de fortaleza, vida, amor, valentía, lucha y trabajo. Es decisión, de ser luz y de dar luz, de ser vida y de dar vida. De vencer prejuicios y evolucionar por nosotras y por los demás, sabiendo que lo podemos todo.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

En el momento que comencé a cantar, entendí que a través de la música podía conectar y tocar emociones en los demás. Fue ahí donde descubrí este super poder como mujer y como artista.

La música y las artes me dieron la conciencia de no quedarme callada y de darle voz a aquellas y aquellos que no pueden o que no quieren hablar.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

El haber crecido en una casa con tres mujeres super trabajadoras, me dio expectativas muy definidas de qué era lo que quería como mujer en todos los aspectos. Me llevo a luchar por lo que sueño incansablemente pero también, a darme cuenta de lo complicado que es estar en un mundo tan machista. Como persona y artista me hizo ser consciente y me ayudó a entender que el ser vulnerable en realidad es fuerza y no debilidad.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Yo no podría darle consejos a nadie, pero sí puedo transmitir algo seria la importancia que tiene la empatía entre las mujeres.

El arte como la vida es para compartir y no para competir, si la competencia sucede que sea solo con nosotras mismas. Luchemos, esforcémonos y seamos valientes porque las mujeres LO PODEMOS TODO.

Denia Agalianou — actriz

Nació en Grecia, pero radico en México desde 2013. Participó en Greece’s Next Top Model y posteriormente, ya en México, decidió estudiar actuación. Ha participado en producciones como Run Coyote Run, El Señor de los Cielos, El Dragón y Mi Fortuna es Amarte.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Para mí ser mujer es… un regalo, magia pura, belleza, armonía e intuición en su máxima expresión. Las mujeres somos indescifrables, amorosas y sanadoras. Delicadas pero fuertes. Podemos crear vida y para mí esto es un super poder.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Mi superpoder como mujer es la intuición. Un poder que otra mujer me otorgó – mi madre. Me enseñó que la intuición es el arma más poderosa para protegerme de personas, situaciones y lugares que no preparan nada bueno para mí. Es como saber algo, sin saber por qué lo sabes pero estás segura que por ahí no es. ¡La famosa intuición femenina! Gracias mamá, no sabes cuantas veces me ha salvado.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

Cuando era modelo y viajaba por el mundo, viví y trabajé en un país dónde las mujeres llevan velo en el rostro y no tienen los mismos derechos que los hombres. Fue muy difícil ser mujer en ese país. Me sentí juzgada por mi vestimenta, por mi pelo descubierto y por el simple hecho de sentirme libre. Me encanta caminar y conocer, pero no puedo olvidar el miedo que sentía cada día en la calle. Quiero vivir en un mundo donde puedo caminar libre a cualquier hora sin escuchar “cumplidos ofensivos” y temer que alguien me pueda hacer daño.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Nunca dejes que te digan lo que puedes hacer o no. Tú puedes lograr tus sueños, confía en ti. ¡Nunca es tarde para comenzar! Salí de mis país Grecia hace 8 años, con una maleta llena de sueños, 50 euros que me dio mi mamá y vine a México a trabajar sin hablar español. Todos me decían que no iba a poder lograr mi sueño…que era muy difícil.

Hoy estoy hablándote en español, viviendo mi sueño y te digo que fue la mejor decisión de mi vida. Así que si tu sueño es volar … ¡hazlo! Sé libre y sé feliz… ¡Tú puedes con TODO!

Andrea Arochi – Atleta

Es una deportista de crosst y padel. Ha practicado tenis desde muy pequeña y no lo ha dejado. Tuvo una medalla de bronce en CONADEIP por su universidad, y logrando posicionarse en 3er lugar nacional a sus 18 años. Hoy es embajadora de Decathlon Mexico.

¿Para ti que es ser mujer?

Es fortaleza interna. Ser mujer es una lucha constante por encontrar tu valor con la mentalidad y determinación de lograr aquello en lo que crees y deseas. Es la oportunidad de ser detonadoras del progreso y equidad

¿Cuál es tu superpoder y como lo usas?

Mi superpoder es la energía positiva y la uso para avanzar día a día en la realización de mis sueños y metas a pesar de las circunstancias adversas. Podemos llegar tan lejos como lo decidamos generando cambios positivos en nuestros pensamientos y acciones.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla como mujer?

Lidiar con los estándares de belleza en los medios de comunicación deportivos, donde se debe cumplir con requisitos físicos y actitudes que sean atractivas para el público masculino dejando a un lado tu experiencia, talento y conocimiento.

¿Qué consejo le darías a otra mujer?

Que crean que lo van a lograr, que el fuego interno sea tan fuerte que nadie pueda apagarlo. Que son uno de los grandes motores de transformación del país, con una clara visión hacia la vida logrando empujar las barreras físicas y mentales que existen en México. Siembren dentro de sí mismas el poder de la confianza y disciplina.

