Día de las Madres: Así fue como Anahí compartió a CARAS su primer embarazo

Una de las mamás más queridas y consentidas por el público es Anahí. En 2016, la actriz y cantante charló en exclusiva con CARAS para dar a conocer su cercana maternidad.

Entre gran emoción, la estrella de la música y la televisión contó el sueño que vivía con su esposo Manuel Velasco por la llegada de su primogénito, el pequeño Manuel.

A continuación parte de esa entrevista:

En este 2024, Anahí es una orgullosa madre de dos pequeños: Manuel y Emiliano. CARAS

“Antes que nada quiero decirle a toda la gente que vea esta entrevista, que para mí es lo máximo compartir con ustedes tantos años y tantas cosas que hemos vivido juntos. Y ahora es muy importante para mí poder ser yo y sólo yo quien les comparta esta noticia, la más hermosa de mi vida, la que tanto deseé, porque quienes me conocen y me han seguido, aunque no me conozcan personalmente, pero que han seguido mi vida y mi carrera, saben que este era un deseo muy grande en mi corazón, y pues ¡voy a tener un bebé con mi esposo Manuel! Me llena el corazón dar esta noticia, dar esta entrevista y hacer estas fotos, de verdad el día de hoy ha sido mágico y el poderles compartir esto para mí es una bendición”.

¡Felicidades! ¿Cómo supiste que estabas embarazada?

“Te lo cuento porque también es importante que la gente lo sepa de mi boca. Yo me casé en abril con Manuel, pero me seguí cuidando hasta agosto; fue menos de un año el tiempo que tratamos de embarazarnos y se dio de la forma más natural y maravillosa. Dios dijo cuándo debía de llegar, y esto también va para todas las mujeres que a veces nos estresamos en el camino y a la primera queremos que ya sea, y si no, ya estamos yendo a pedir ayuda. Bueno, yo les confieso que fui a preguntar mil cosas a miles de lugares, pero estas cosas son de Dios, y sus tiempos son perfectos”.

¿En dónde estabas cuando supiste o sospechaste de tu embarazo?

“Estaba trabajando en el lanzamiento del disco y la promoción cuando tuve dudas de estar embarazada, pero no me quería hacer muchas ilusiones, entonces lo que hice fue ir al doctor, que es lo que creo que todas debemos de hacer en lugar de estar haciendo especulaciones. Fui al doctor y él me lo confirmó. Me acompañaron mi mamá y mi hermana Marichelo, mis incondicionales, porque yo estaba en la Ciudad de México haciendo un tour de entrevistas del disco y Manuel estaba en Chiapas”.

“Y entonces pensé '¿qué hago, cómo le digo a mi esposo?’. Ya no quería ni contestarle el teléfono a Manuel ese día porque dije ‘me va a cachar’ (risas), entonces preparé una cajita de regalo, la cual me ayudaron a hacer mi hermana y mi mamá, mis cómplices, y puse la primera foto que te da el doctor de un ultrasonido. Se veía un frijolito así, chiquitito, y puse una tarjetita que decía: ‘Papi, ya vengo en camino, te amo’. Bueno, se me pone la piel chinita sólo de acordarme. Le puse unos zapatitos de bebé y más cositas en una cajita y me fui a Chiapas. Cuando llegué le dije a Manuel ‘te traje un regalo’, y me acuerdo que él me contestó '¿y eso por qué?, si no es mi cumpleaños, ni nada’. Y cuando abrió la caja, ¡no, no, no! ¡No te puedo explicar lo que fue! Fue el momento más hermoso de nuestras vidas. Me cargó, lloramos, dimos de vueltas, fue increíble, la verdad sí fue hermoso, no podíamos dejar de llorar de la felicidad, ese llanto que no puedes explicar ni controlar, hermoso. Y ya, después de eso dijimos ‘todavía no hay que decirle a nadie’. Obviamente es un proceso en el que quieres que todo esté bien, que pase el tiempo necesario, y entonces lo hablamos sólo con nuestra familia directa. Les dijimos, y todos estaban emocionadísimos”.

¿Cómo le dijeron a sus familias?

“En casa. Les dijimos con unos letreritos que pusimos debajo del plato de cada uno. En mi familia siempre damos gracias a Dios antes de comer, ese día pedí ser yo quien hablara y al estar dando gracias les dije ‘levanten su plato’. Debajo de cada plato había un letrerito que decía ‘Ya vengo en camino, te amo’. Todos pegaron de gritos, hubo llanto, emoción, abrazos; fue hermoso. Queríamos mantenerlo así hasta que pasara el tiempo adecuado. Realmente se enteró muy poca gente. Pero para mí es una gran felicidad este momento, en el cual yo estoy contándoles oficialmente a todos ustedes esta maravillosa noticia, porque se pueden decir mil cosas, pueden sacar lo que sea, pero yo creo que lo más importante es saberlo directo de la persona que está viviendo el momento, y me parece algo bien bonito el poder compartir esta noticia con la gente que me ha seguido siempre, que me ha visto crecer, que me vio desde bebé, niña y luego adolescente, hemos estado juntos toda una vida y hoy el verme realizada como mujer, embarazada, en este momento tan pleno, creo que es maravilloso compartirlo juntos”.

¿Cómo fue el momento en que el doctor te confirmó que estabas embarazada?; ¿qué hiciste?

“Estaba ahí acostada en el ultrasonido, con mi hermana y mi mamá a mi lado y entonces el doctor me dice '¡estás embarazadísima!’. Esas fueron sus palabras (risas). Y yo '¡aaah!’, creo que mi grito se oyó en todos los consultorios de alrededor, no podía de la emoción y le preguntaba '¡¿en serio sí, pero en serio sí?!’. Eran tantas mis ganas y mi anhelo de estar embarazada, que me daba miedo que fuera un error. Tenía tanta, tanta ilusión, es la primera vez en mi vida que siento esto y para mí fue lo máximo cuando el doctor me dijo ‘estás embarazadísima’”.

¿Ya saben si es niño o niña?

“Todo parece indicar que es ¡niño! Aunque el doctor nos comentó que los ultrasonidos pueden a veces cambiar, en este último que nos hicimos nos dijo que es niño y estamos muy contentos e ilusionados”.

Y si es niño, ¿cómo se llamará?

“Manuel, para que siga la tradición familiar”.

Anahí lució radiante en la sesión de 2016, meses antes del nacimiento del pequeño Manuel. CARAS

¿Cómo te has sentido físicamente?

“Todo ha sido de verdad una bendición, yo creo que este bebé es promesa de Dios y por eso todo ha sido tan lindo, de verdad, así lo creo al cien por ciento. No he tenido un solo malestar, no me siento cansada, nada, todo está perfecto, la comida me sabe deliciosa, todo está superbién. Hasta ahora no he tenido ningún problema, y eso la verdad es que no hay cómo pagarlo, porque el sentirte bien también te hace pensar que todo está bien y que el bebé está cómodo”.

¿Has tenido antojos?

“La verdad es que soy antojadiza de naturaleza, entonces no sé si son antojos de embarazo o son mis antojos de siempre, porque yo en las tardes siempre quiero algo dulce o a veces algo con mucho limón”.

¿Cómo es Manuel contigo ahora que estás esperando a su bebé?

“El hombre más tierno del mundo, estoy conociendo una etapa de Manuel tan diferente. Siempre he sabido que tiene un corazón maravilloso, por algo me casé con él, pero creo que hasta él está sorprendido de lo tierno que está conmigo, de cómo le platica a mi pancita, y le dice cosas y sobre todo siempre le habla tan positivo y eso me parece tan lindo de su parte, que él le hable de una forma tan positiva. Siempre le dice que ya lo estamos esperando, que lo amamos, y eso a mí me llena de esperanza y de ilusión aún mayor”.

Ahora que vas a ser mamá, ¿ha cambiado tu forma de ver la vida y en qué sentido?

“Definitivo. No solamente embarazada, sino antes de estarlo, mi cercanía y mi conexión con Dios es mi mayor fortaleza. Y por eso te lo digo y te lo repito, que este bebé es promesa de Dios porque yo sé que él no se equivoca y cuando vio que estábamos listos esta hermosa bendición llegó".

¿Cómo quieren educar a su hijo?; ¿qué valores le quieren inculcar?

“Definitivamente creo que eso es lo más importante y lo que más hemos platicado. Queremos que sea una persona buena, una persona honesta; yo quiero que sea un bebé de Dios al cien por ciento y sé que Manuel también, porque Manuel es una persona también muy, muy cercana a Dios, muy creyente. Quiero inculcarle valores de lucha, yo soy una mujer que, como ustedes saben, trabajé desde muy chiquita, y siempre he sabido lo que cuestan las cosas en la vida, a mí nadie me regaló nada y creo que me debe de dar mucho orgullo que él vea eso. Sabrá que su papá también trabajó desde muy chico por lograr sus sueños y que ha entregado su vida entera a su trabajo”.

¿Manuel y tú son niñeros?

"¡Nos encantan los niños! Somos superniñeros”.

¿Qué te da nervio de ser mamá?

“Te voy a confesar, yo no sé cargar muy bien a los bebés (risas), pero ya todos me han dicho que en el momento en el que nazca, mi instinto me va a hacer cargarlo perfecto. La verdad es que estoy muy metida en el tema, todo el tiempo estoy leyendo libros, haciendo respiraciones, yoga. La respiración te ayuda con la calma, todo viene bien. Le estoy escribiendo un diario superlindo, donde todas las noches le pongo cómo me siento, qué está pasando en mi cabeza, en mi corazón, y creo que esa paz está solamente en tu conexión con él, no te la da ningún libro, ni ningún curso, tú tienes que encontrar esa conexión con tu bebé y decir ‘todo está bien’, me estoy preparando para tu llegada fácil a este mundo y eso me lo repito todos los días, y creo que es importantísimo repetirnos eso, no repetirnos los miedos, porque los miedos te paralizan”

¿Cómo crees que va a cambiar tu vida como persona y como pareja ya que tengas a tu bebé en tus brazos?

“Yo creo que va a ser maravilloso, lo soñamos tanto. Como que esa conexión, el hacer tu familia, eso es lo más importante de esta vida, lo demás va y viene, lo demás cambia siempre, nada permanece, lo que permanece es tu familia y tu amor por ellos. La verdad lo deseamos demasiado, ya queremos que llegue ese momento y cada día vamos viendo los cambios, cómo va creciendo mi pancita y me tomo miles de fotos y Manuel me dice ?no saques la panza? (risas), porque yo ya quiero que esté enorme (risas), y ahí vamos, pero está creciendo superbién y me estoy cuidando mucho, que eso es lo más importante: cuidarme muchísimo y consentir mi barriguita.

¿Cómo consientes esa pancita?

“Le canto, le hablo con mucho amor, le doy masajitos con aceititos, comiendo superrico, saludablemente, descansando. Todo el mundo me dice ‘duerme, duerme, porque ya no vas a dormir’, entonces duermo. Y sobre todo eso, la consiento teniendo esta conexión, meditando mucho, porque entras en armonía con él, sintiendo los latidos de mi corazón, los del suyo, como en esta conexión única que no sé ni siquiera explicarla. No me imaginaba jamás que iba a vivir esto así tan hermoso, tengo ilusión absoluta”.

Para cuando tú bebé pueda leer esta entrevista, ¿qué quieres decirle hoy?

"¡Ay, ahora sí voy a llorar! Pues así como el diario que le estoy escribiendo, precisamente de eso se trata. Cuando lea esta entrevista quiero que sepa que lo amo con todo mi ser, que es un bebé muy deseado, que lo único que le pido a Dios es que sea un bebé feliz, que tenga salud plena, y que sepa que su mamá y su papá lo aman mucho”.

Ahora presume a sus dos bebés

En pleno Día de las Madres 2024, Anahí presumió a sus pequeños Manuel, de 7 años, y Emiliano, de 4, con un mensaje en el que reafirma que lo más bello de su vida es ser mamá.

"¡Lo más bonito de mi vida ser su mamá! ¡Feliz día a todas las mamás! ¡Nunca estaremos solas! Tenemos el amor más incondicional del mundo mirándonos con sus ojitos llenos de amor. ¡Siempre listos para darnos los más deliciosos abrazos! ¡Gracias Vida!”.