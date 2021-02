Don Francisco no piensa en el retiro

La leyenda de la televisión hispana Mario Kreutzberger, mejor conocido como “Don Francisco”, llegó desde el 15 de febrero con un nuevo formato de entrevistas.

En dicho programa, el popular animador reflexionará junto a sus invitados sobre algunos de los temas que nos inquietan y afectan. Así lo compartió en entrevista con CARAS México.

¿Qué veremos en “Don Francisco: Reflexiones 2021”, qué invitados tendrá?

Para el primer programa, hablamos de una nueva vida con José Luis Rodríguez; tuvimos a Luis Fonsi con su esposa; también con la escritora Isabel Allende vamos a hablar del amor; en el programa siguiente tendremos a Yuri y tenemos también a unos gemelos ecuatorianos, que son siameses. Vamos a ver cómo se vive esta pandemia a través de estas personas que tienen tantas dificultades de la vida normalmente y cómo esta vida les pone más dificultades. En cada programa tenemos un tema distinto y tenemos una reflexión diferente.

¿Para usted cuál es la mayor reflexión que le ha dejado esta pandemia?

Esta pandemia me ha dejado muchas reflexiones, además coincidió con la llegada de mis 80’s, yo tenía este año preparado como un año de celebración y viaje y ninguno de esos se pudo cumplir por la pandemia. Entonces ahora hay que reflexionar de cómo vamos a salir de esta pandemia, le hemos dado el valor a la familia, a la pareja, nos hemos reinventado. Crear un nuevo horario, una nueva forma de vivir, no es para mí igual que para ti, yo estoy confinado aquí desde hace un año, estoy en cuarentena, no he podido salir, no he podido hacer cosas diferentes.

¿Qué es lo que más le ha gustado de su trayectoria y por qué?

Lo que yo diría es que me ha costado adaptarme a cada etapa. Yo partí de la televisión a blanco y negro, cuando la televisión pasó a color me di cuenta de que yo estaba vestido blanco y negro y que toda la escenografía y el ambiente estaban también en blanco y negro. Después me tuve que adaptar al control remoto y esto cambió completamente la televisión; después entró el mundo digital y también llegó la entrada del cable, después empezó el internet, he tenido que reinventarme constantemente, en ese trabajo nunca pude llegar tranquilo siempre había que reinventarse.

Su programa ahora es digital, ¿cómo se ha adaptado a esto?

No ha sido fácil, hay que hacer entrevistas virtuales cuando todas las hacía presenciales, he tenido que adaptarme a una tecnología que no conocía, hay más limitación tecnológica en esta plataforma digital de lo que es la televisión normalmente, hay mucho que adaptarse pero nos hemos ido adaptando.

¿ Habrá segunda temporada o sólo serán 10 capítulos?

Solamente 10 capítulos.

¿En algún momento de su vida ha pensado en retirarse para siempre?

El día que me dé cuenta de que ya no me gusta lo que me gusta, que ya no siento la emoción que sentía, el día que el público empiece abandonarme, el día que mis amigos y mi familia me digan ya no estás para esto, ese día será.

Ha entrevistado a muchas personalidades en su vida, ¿cuál es la persona que más le encantó entrevistar y cuál es la que no le gustó tanto?

Eso es una generalidad imposible de responder cuando uno ha entrevistado a más de 80 mil personas, creo que no hay una entrevista que me encantó ni una que me desagradó, hay muchas que me agradaron y hay muchas otras que no me agradaron.

¿Si tuviera la oportunidad de entrevistar a alguien que ya no está vivo a quién sería?

Nunca lo he pensado, pero entre los vivos me gustaría entrevistar al Papa actual.

¿Cuál es la mentira más grande que han dicho de usted?

De mí han dicho de todo, incluso me han matado miles de veces, la última semana me mataron de nuevo. Me siento como un actor de las películas cuando los matan, porque hay actores que los matan 50 o 60 veces y siempre aparecen en películas nuevas.

¿Cómo nació Don Francisco?

Don Francisco es un personaje que hice en un club deportivo, era una persona que no podía hablar bien castellano y se llamaba Francisco Cecilio González, cuando yo empecé en la televisión sentí que mi apellido era muy difícil para la gente en Chile y por eso puse encima este seudónimo que me había dado suerte, con el que había ganado un concurso, al poco tiempo seguí con ese nombre y me quede cómo Don Francisco para siempre.

¿Se parecen en algo Don Francisco y Don Mario?

No, son totalmente diferentes.

¿Cómo le gustaría ser recordado?

Como buena gente.

¿Qué ha significado la pandemia para usted?

Ha sido un freno mundial, es como un automóvil que puede andar a cualquier velocidad estando frenado.

¿Qué le dejó este freno?

Me dejó cosas positivas, aprendí a valorar muchas cosas que no valoraba, me dejó cosas negativas y me dejó ver cómo el mundo está en una desigualdad tan grande. He visto gente que ha pasado muchas penurias durante esta pandemia.

¿Qué sigue para Don Francisco?

Vamos a ver qué hacemos.

¿Le gustaría regresar a la televisión con un programa fijo?

No, con cosas especiales sí, pero hacer un programa de 52 semanas creo que ya no es lo que yo debo hacer.

Nos podría platicar sobre el libro que está escribiendo.

Escribí un libro que se va a estrenar en mayo y se llama “Con ganas de vivir’’, trata de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años y unas reflexiones incorporadas de la pandemia.

Usted ha dicho que Don Francisco y Mario Kreutzberger son dos personalidades diferentes, ¿cómo ha llevado esta doble personalidad?

Bien, nos llevamos bien los dos.

¿Celebrará sus 80 años o lo pospondrá hasta nuevo aviso?

Apenas se pueda, lo celebro.

