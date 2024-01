¿Dua Lipa y Callum Turner son novios? Lo que sabemos de su posible romance

Durante las últimas semanas han circulado una serie de rumores sobre romance entre la estrella pop Dua Lipa y el actor británico Callum Turner

Recientemente, en el after party de la premier de la serie “Masters of the Air” en Los Ángeles, se avivaron las especulaciones, pues dicho evento fue evidente la cercanía en la pareja, lo que ha despertado aún más la curiosidad de fans y de los medios de comunicación.

Dua Lipa y Callum Turner, el encuentro que levantó rumores

Dua Lipa, conocida por sus éxitos en la industria musical como “New Rules”, y Callum Turner, actor y modelo, fueron vistos juntos en el after party celebrado en Avra, Beverly Hills.

Un video publicado por TMZ mostró a ambos bailando de manera cercana, lo que avivó las especulaciones sobre un posible vínculo romántico entre ellos.

En el video, se observa a la pareja compartiendo un momento íntimo de baile y, posiblemente, un beso, aunque no se puede confirmar con certeza.

Es importante destacar que Dua Lipa no tiene una conexión directa con el proyecto “Masters of the Air”, por lo que su presencia en el evento, específicamente en el after party, levantó más rumores. Algunos sugieren que Callum Turner pudo haber invitado a la cantante al evento.

La historia amorosa de ambos

En cuanto a la vida amorosa de Dua Lipa, la cantante de 28 años estuvo previamente en una relación con el director Romain Gavras. Se les vinculó por primera vez en febrero de 2023, pero su relación llegó a su fin antes de cumplir un año. Según informes, la pareja decidió separarse para enfocarse en sus respectivas carreras.

Por otro lado, Callum Turner ha ganado reconocimiento en el ámbito actoral, especialmente por su participación en la saga “Animales fantásticos”. Su carrera comenzó con un papel protagónico en el drama televisivo “Leaving” en 2012.

Hasta el momento, ni Dua Lipa ni Callum Turner han emitido declaraciones sobre su relación, lo que deja a fans y medios en espera de confirmación. Los rumores sobre su romance se suman al interés por la vida personal de las celebridades, especialmente cuando involucra a figuras prominentes de diferentes ámbitos del espectáculo.

Este posible acercamiento entre Dua Lipa y Callum Turner ha generado expectativas entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cualquier novedad.