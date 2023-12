Eduardo Capetillo habla sobre su adicción al alcohol y a las benzodiacepinas

Eduardo Capetillo se sinceró sobre cómo enfrentó las adicciones y cómo logró superarlas. En entrevista con el programa '¡Siéntese quien pueda!’, el exintegrante de Timbiriche dio detalles del duro proceso que enfrentó para dejar las adicciones.

Capetillo contó que lo más difícil de aquella etapa fue haberse perdido de los momentos familiares más importantes por estar completamente intoxicado de varias sustancias. Además de que al dejar las adicciones tuvo un aumento considerable de peso.

El actor tuvo que ser consciente de que lo que sconsumía para dejar al alcohol no le ayudaba del todo, pues le provocó un aumento de peso de 18 kilos.

“Llevo 16 años sin beber alcohol, pero me seguí con las benzodiacepinas, me costó más trabajo quitarme esas que el alcohol, son ansiolíticos, te quitan los ansiolíticos y se dispara la ansiedad, entonces me puse 18 kilos arriba. Bajaba y abría las latas de lechera y me las comía a cucharadas”, contó Capetillo.

En este sentido, el esposo de Biby Gaytán manifestó que no solo las drogas y la comida en exceso son malas para la salud. “También te mata, todo lo que va al mismo lugar del cerebro, que es el sistema de recompensas, que es azúcar, sexo, alcohol, drogas, lo que digas, cada like del Instagram son micro chispazos de dopamina”.

Finalmente, Eduardo Capetillo reflexionó sobre su salud y comprendió que su problema con las adicciones venía del interior y no del exterior, por lo que ahora es más consciente con su forma de actuar. “Cuando empiezas a entender que la felicidad no está allá afuera, está acá adentro, yo tengo que tener mucho cuidado con mis conductas adictivas”.