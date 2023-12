Julián Gil se lanza contra Marjorie de Sousa por debut televisivo de su hijo Matías

El hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil apareció cantando en vivo en televisión durante el programa “Hoy”, un villancico para esta Navidad.

Inmediatamente el video de este momento comenzó a circular en redes sociales y Julián Gil lo compartió y agregó un mensaje lamentando que se normalice la alienación parental que sufre desde hace siete años con su hijo Matías.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor.

El actor expresó su dolor tras ver a su hijo en televisión, debido a que Marjorie de Sousa no le ha permitido verlo ni convivir con él desde que nació.

El intérprete no se quedó callado tras el debut sorpresa de su hijo en televisión donde visiblemente alegre cantó un tema navideño junto a su madre.

Qué dijo Julián Gil del debut televisivo de su hijo Matías

"¿Regalo de amor y paz? Ojalá fuera así y no solo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa”, escribió Julián en sus redes sociales junto a una foto donde aparece Matías recién nacido.

“Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un poquito de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en televisión”, agregó el actor que recientemente dio a conocer que vuelve a padecer cáncer de piel.

“Gracias a la gente que me etiquetó en los videos, pude verlo. Sí, debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado... no estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá", externó.

“Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad. ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?, ¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo?. Somos miles de personas que sufrimos alienación parenta. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad”.

Por su parte, Marjorie de Sousa presumió el debut de su hijo y enfatizó que ambos son un equipo con un sentido mensaje en el que destacó que juntos han salido adelante.

“Cuando las cosas se hacen con amor todo florece en bien. Estoy orgullosa de nosotros hijo, somos un gran equipo, así nos tocó y siempre salimos adelante. No necesitamos decir más cuando el brillo, el amor verdadero, la paz de nuestros corazones, el desearle el bien a otros, cuando todo eso es lo que habla. Te amo mi campeón, eres lo más grande de mi vida y por ti hago todo”.