Eiza González le dice adiós al cabello rubio y estrena look

La actriz mexicana Eiza González volvió a su cabello oscuro y se robó las miradas en la premiere de su nueva película “Ambulance”, que protagoniza junto a Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y que dirige Michael Bay.

¡Como era de esperarse! La estrella de 32 años, Eiza González brilló en la alfombra roja del estreno de su nuevo proyecto en The Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, California, donde lució un nuevo look.

Luego de haber presumido su cabellera rubia durante unos cuantos días, volvió a lucir su cabello castaño peinado en una coleta alta que ayudó a destacar los rasgos de su rostro.

Cuando Eiza publicó las primeras imágenes de rubia, le llovieron una serie de críticas en redes sociales que señalaban que no le favorecía el cambio de color. Aunque no se sabe si esta sería la verdadera razón de su repentino cambio.

La actriz optó por vestir un espectacular y lujoso vestido de Fendi, una pieza con aplicaciones brillantes bordadas en color beige, con abertura en la pierna derecha y capas rojas y negras que aportaron volumen.

Te puede interesar: FOTOS: Eiza González, la reina de la Alta Costura

Eiza complementó su look con unos zapatos de Christian Louboutin y joyas de Bvlgari.

En tanto, Eiza continua consagrándose como una de las actrices latinas más reconocidas en la industria del cine en Estados Unidos con sus nuevos proyectos, pues su talento y belleza la han hecho destacar.

Además, es famosa por su estilismo con el que llama la atención en cualquier lugar al que asiste.

Te puede interesar: EIZA GONZÁLEZ HABLÓ SOBRE SU LLEGADA A HOLLYWOOD Y LAS 25 VECES QUE FUE RECHAZADA