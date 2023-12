El actor Gérard Depardieu de 74 años es acusado de violación

La periodista interpuso una denuncia contra el actor francés Gérard Depardieu por violación, especificamente por hechos ocurridos presuntamente en París en 1995.

La figura del actor que cuenta con una amplia trayectoria de más de 200 películas, fue retirada del recorrido de visita del Museo de Cera de París, esta decisión fue tomada ante las reacciones negativas de los visitantes. Durante un viaje a Corea del Norte en 2018, el actor realizó comentarios inapropiados así como gestos y ruidos de garganta que imitan actos sexuales mientras hala con mujeres, según imágenes difundidas por la cadena France 2.

La ministra de cultura, criticó los comentarios escandalosos y anunció un trámite disciplinario que puede suponer la retirada de su Legión de Honor, distinción que recompensa a los citiviles y militares por actor y servicios entregados a Francia.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron es un gran admirador de Gérard Depardieu y a pesar de las polémicas que enfrenta, lo considera un “actor inmenso” y un “genio de su arte, por lo que no le retirará la Legión de Honor (máximo galardón entregado por la nación francesa”.

Gérard Depardieu enfrenta un nuevo escándalo

La autora de 51 años formuló su denuncia el pasado jueves 14 de diciembre ante la policía española por una violación que ocurrió durante una entrevista que realizó al actor para la revista Cinemanía el 12 de octubre de 1995 en París.

Ruth dijo que se trató de “una invasión sin su absoluto consentimiento. Me quedé absolutamente paralizada”, cuando ella tenía 23 años, mientras el famoso actor contaba con 46.

“Cuando acabamos la entrevista, nos pusimos los dos en pie, y no sé cómo, de pronto me vuelve a abrazar. Empieza a besarme todo el rostro. Me besó en los labios y yo no podía moverme. Me tocó el cuerpo y me tocó la entrepierna y no podía moverme, me besaba y me besaba”, contó la periodista.

Cabe mencionar que Gérard Depardieu está imputado desde diciembre de 2020 por violaciones y agresiones sexuales a la actriz Charlotte Arnould, que denunció en agosto de 2018 agresiones sexuales en el domicilio del actor, sin embargo, el francés negó las acusaciones. Por otro lado, la actriz Hélène Darras también denunció en septiembre por una violación sufrida en 2007; acusaciones que el francés también negó.

La familia del actor denunció una “maquinación”, en contra del famoso actor francés tras la revelación de unos comentarios sexistas del intérprete. “Por supuesto a menudo nos sorprenden los comentarios de Gérard, pero nuestro padre/abuelo/tió está siendo someido a una maquinación sin precedentes”.