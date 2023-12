Así será la primera Navidad de Luis Miguel y Paloma Cuevas juntos

La diseñadora Paloma Cuevas, actual novia de Luis Miguel, compartió un mensaje que capturó la atención de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Paloma Cuevas dedicó unas emotivas palabras a su hija Paloma, fruto de su matrimonio con el torero Enrique Ponce.

Una dedicatoria llena de amor

La publicación, realizada en formato de storie en Instagram, incluyó una fotografía de madre e hija acompañada de la frase: “Hija, llenas de felicidad mi corazón”.

La elección de la canción “A love so beautiful in every way” de Michael Bolton como banda sonora para la publicación añadió un toque sentimental. Esta dedicatoria resalta la conexión emocional de Paloma Cuevas con sus hijas y ha generado interés en los medios.

La Navidad de Luis Miguel y Paloma Cuevas

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ha sido objeto de atención mediática, especialmente por la participación de la diseñadora en la gira mundial de conciertos del reconocido cantante. Esta unión ha llevado a especulaciones sobre cómo la pareja celebrará su primera Navidad juntos.

Al respecto, la periodista Paloma Barrientos aseguró tener acceso a la agenda de Luis Miguel, y reveló que el cantante no tiene eventos agendados después del 20 de diciembre.

Esto sustentaría la versión de que Luis Miguel y Paloma Cuevas regresarán a España para pasar las festividades navideñas en familia.

La convivencia cercana de Luis Miguel con las hijas de Paloma Cuevas ha generado críticas, especialmente en comparación con la relación del cantante con sus propios hijos, Miguel y Daniel, fruto de relación con la actriz Aracely Arámbula.

Hace apenas un mes, Paloma Cuevas compartió una reflexión sobre el significado emocional de la Navidad, destacando la sensibilidad de esta época para aquellos que enfrentan la ausencia de seres queridos.