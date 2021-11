El actor Will Smith fue testigo de cómo su padre maltrataba a su madre

El actor Will Smith narró los peores momentos de su infancia en el adelanto de su nuevo libro: las memorias de Will que se publicará el 9 de noviembre en Estados Unidos.

Por Diana Laura Sánchez

El actor de 53 años, reveló la difícil infancia que vivió en su casa donde su madre era violentada por su papá, por este motivo Will Smith dijo que pensó en matar a su progenitor por la violencia que ejercía contra su madre.

El actor de “En busca de la felicidad”, se sinceró sobre cómo era la relación con su familia. “Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas”.

Su padre, William Carroll Smith, murió en el 2016, 16 años después de que se divorciará de su madre, Caroline Bright. El actor se hizo cargo de él cuando estaba enfermo de cáncer, sin embargo, era imposible que Smith olvidara lo sucedido. Admitió que mientras lo cuidaba tuvo ideas homicidas. “Cuando estaba empujando su silla del dormitorio al baño, me invadió una sensación de oscuridad. Me paré en la parte de arriba de las escaleras, podría empujarle y fácilmente salir impune”.

Nadie imaginaba que detrás de la estrella estadounidense que siempre muestra su mejor sonrisa, estaría un hombre que desde pequeño fue testigo de los trágicos sucesos en los que vio sufrir a su madre. “Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre”.

Sin embargo, en aquel tiempo, el actor de “Soy leyenda”, pensó que cuando fuera mayor buscaría venganza.“Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría”.

Aunque el trauma de haber sido testigo de cómo su padre maltrataba a su madre nunca se ha olvidado. “Todo lo que he hecho desde entonces, los premios y reconocimientos, la atención y los focos, los personajes y las risas, han sido una discreta línea de perdones a mi madre por no haber actuado ese día, por haberle fallado y no haberme enfrentado a mi padre…”.

Te puede interesar: Will Smith ya tiene sucesor: conoce a Jabari Banks, el nuevo ‘Príncipe del rap’

Will Smith se enfrenta a su mayor miedo