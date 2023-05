El actor y conductor Carlos Ponce está de regreso con Enamorándonos: La Isla, de ViX

Fotos Carlos Solo y Christopher Esqueda

Más de 30 años han pasado desde que conocimos a Carlos Ponce en 1993, luego de haber estudiado teatro y realizado un par de producciones locales, para más tarde ganar fama y popularidad a nivel internacional. Hoy día, cuenta con créditos como actor, cantante y conductor, siendo esta última faceta, una que lo ha acompañado desde hace tres décadas, y la que hoy lo trae de vuelta con Enamorándonos: La Isla, la nueva serie de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que es grabado en un exótico resort en Turquía y es el primer reality original producido por este servicio.

“Con este reality, vamos a ser testigos, como conductores y consejeros de las parejas, de todo lo que pasa entre ocho solteros y ocho solteras en busca de amor. Y lo bonito de este formato es que, usualmente, ni los mejores escritores pueden crear las escenas que nos regala la realidad. Yo estoy muy emocionado de ver qué va a pasar al final”, nos confiesa con satisfacción al hablar del nuevo proyecto que conduce junto a su esposa, Karina Banda. Enamorándonos: La Isla contará con aventura, drama y eliminaciones semanales, mientras los concursantes buscan su nuevo amor y el objetivo final, casarse. La pareja ganadora será premiada con una luna de miel en las exóticas islas de las Maldivas. La serie está disponible en la versión gratuita de la plataforma en EE.UU., México y la mayoría de los países de Latinoamérica.

Luego de su boda en verano de 2022, la pareja se mudó por un par de meses a Turquía, destino en el cual se filmó este nuevo reality. Al respecto, Carlos nos detalla. “El viajar a Turquía para trabajar juntos y compartir tanto tiempo a su lado y frente a tales paisajes, fue sumamente mágico”.

Por su parte, Karina, quien también nos acompañó en la entrevista, aseguró que “Carlos no le tiene miedo a nada. Además, tiene los pies bien puestos en la tierra. Sin duda alguna, es un ejemplo para mí y lo admiro mucho”. Asimismo, nos confesaron lo que más admiran uno del otro a nivel profesional. “Lo que más me gusta de Karina en cuestión laboral es que realmente le importa su trabajo. Ella se prepara y se entrega por completo a lo que está haciendo”, nos comenta él, a lo que ella agrega, “Carlos es más relajado, sin embargo, nunca dejo de preocuparme por él, pues quiero que le vaya bien”.

ENAMORADOS DEL AMOR

Carlos y Karina se conocieron en mayo de 2018, luego de que él la buscara durante tres meses hasta que finalmente ella accedió a una cita con el cantante, actor y conductor. Dos años más tarde, a mediados de 2020, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima, únicamente en compañía de algunos miembros de su familia. Y en junio de 2022, llevaron a cabo una ceremonia más grande en Valle de Bravo, México.

¿Qué es para ustedes el amor?

C: Para mí, el amor es Karina. Es complicidad, detalles y saber entendernos muy bien. Ante todo, uno se debe de amar para saber amar. Y cuando digo que Karina es amor, es porque en verdad lo es, pues, aunque no es mi primera pareja, sí es la primera vez que siento que tengo algo realmente especial.

K: Para mí, el amor es la paz de saber que hay confianza, comunicación y un sentimiento mutuo. Pues cuando estás con alguien que no te da lo mismo, que te cela o que no te deja ser tú, no hay amor real, no hay paz. El amor es querer y dar lo mejor para y por el otro. Nosotros nos apoyamos mucho y hemos trabajado por esa paz y ese amor sin igual.

¿Qué los enamora?

K: A mí me enamora que me hagan reír y que me apoyen mucho.

C: Puede sonar un poco cliché, pero yo creo que para amar tienes que admirar primero. En el caso de Karina, soy su fan en todo lo que hace. Yo no soy una persona fácil, tengo mis mañas y mis cosas. Tampoco vengo de una vida familiar fácil, pues pasé por un

divorcio y tuve cuatro hijos, quienes conocieron a Karina siendo ellos adolescentes, y ella supo manejar la situación de la mejor manera. Incluso, en algún momento de la relación, yo intenté sabotearlo todo, pues tenía miedo, sin embargo, fue Karina quien consiguió sacarme adelante y apostar por nuestro amor.

¿Cómo consiguen llevar su relación de una manera más privada?

C: La verdad es que siempre hemos sido muy cuidadosos y no tan públicos con nuestra relación.

K: No es que escondamos las cosas, simplemente las vivimos más en privado y, cuando vemos que es el momento indicado, decidimos hacerlo público. Nos gusta disfrutar los momentos en familia, en pareja o en privado y ya después poder compartirlos con el mundo.

Más allá de su vida en pareja, ¿disfrutaN compartir momentos en familia?

C: La familia de Karina está en Monterrey y la mía en Miami, pero siempre buscamos compartir con los más cercanos. Nosotros somos muy familiares y hemos fomentado esa unión.

K: Yo no tengo hijos, pero sí me llevo muy bien con los de él. Sienna, una de sus hijas vive con nosotros y la verdad es que nos llevamos increíble. Nos disfrutamos mucho y la relación ha crecido bastante. Hoy, sentir esos lazos familiares y esa unión es muy especial. El que ella pueda contar conmigo y que confíe en

mí, es muy lindo. La quiero mucho.

¿Cómo eres como papá?

Como papá, uno nunca deja de aprender. Más en una familia grande como la mía, con dos hombres y dos niñas. La verdad es que siempre me he llevado bien con la idea de ser papá. Mis hijos siempre han sido muy buenos y muy rectos. Ellos saben que su padre los adora y eso es lo más importante para mí.

¿Cómo te llevas con los rumores?

Es difícil en el sentido de que ni siquiera está bajo tu control y siempre va a haber alguien que hable. Más ahora que, a través de las redes sociales, uno está a merced de los demás. Yo trato de hacer el bien, yo no quiero cerrarme puertas, quiero mantener un ritmo y entorno laboral con mucho respeto y no dedicarme a hacer tonterías.

Claro que he cometido errores y una que otra locura, sin embargo, eso no me llena, lo que me llena es hacer lo que me gusta. A mí, la idea de que hablen bien o mal, pero que hablen, no me gusta ni me interesa.

