El acuerdo al que llegaron Luis Miguel y Aracely Arámbula por la educación de sus hijos; esto se sabe

Aracely Arámbula y Luis Miguel siguen dando de qué hablar por el tema de sus hijos, Miguel y Daniel, que ya son adolescentes.

Alrededor del tema hay aún muchos dichos que no se han comprobado del todo, como si hay o no una demanda, si Arámbula recogió o no, un supuesto dinero que Luis Miguel depositó para los menores.

Trascendió que la actriz tiene la autorización de realizar las gestiones necesarias de carácter administrativo para que sus hijos puedan conocer la oferta académica en diversas instituciones de Estados Unidos.

Así como realizar los trámites para expedición de los pasaportes de los menores, con una vigencia de seis años, en suplencia del consentimiento paterno.

Al respecto, ninguna de las dos partes puede hacer de conocimiento público, ninguna información al respecto, ni en medios tradicionales ni en redes sociales.

Luis Miguel y Aracely Arámbula

La pareja se separó en 2009, luego de ser una de las más reconocidas en su momento, ya que desde siempre, el cantante tuvo fama de no estar solo con una mujer.

Con “La Chule” tuvo dos hijos, a los cuales no ve, y esto es un tema sensible para Aracely, quien ha externado que más allá del dinero, lo que le importa es que vean a su padre.

Algo similar pasó con Michelle Salas, de quien estaba distanciada “El Sol” y que ahora retomaron su relación padre e hija, gracias a su boda con Danilo Díazgranados.

A dicho acontecimiento asistió con su ahora pareja, Paloma Cuevas, quien es a su vez, madrina de uno de los hijos de Luis Miguel.

El cantante está por pisar tierras mexicanas para la parte final de Luis Miguel Tour 2023, que tendrá fechas en ciudades como Mérida, Monterrey, y por supuesto la Ciudad de México.

No se descarta que este tema crezca, con la presencia en el país del intérprete de “La incondicional”.