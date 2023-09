El día que Chabelo le dio una cachetada a Cantinflas y casi termina su carrera por ello

La historia del cine, la televisión y sus figuras están llenas de anécdotas e historias. Pero hay otras que, con el paso del tiempo, se convierten en leyendas. Tal es el caso del momento en que Xavier López “Chabelo” propinó una cachetada a Mario Moreno “Cantinflas” durante la grabación de “El Extra”. Un incidente que, por poco, le cuesta la carrera al joven “Chabelo”.

La película “El Extra”, dirigida por Miguel M. Delgado en 1962, es una joya del cine mexicano que mezcla humor con la crítica social, y que vio a Cantinflas en uno de sus roles más memorables. La historia sigue a un modesto extra de películas que sueña con ser una estrella, interpretado magistralmente por Mario Moreno “Cantinflas”.

La cachetada histórica de “Chabelo”

Dentro de esta trama, hay una escena en particular donde “Cantinflas” defiende a dos pequeños de un “niñote” interpretado por “Chabelo”. Vistiendo shorts y calcetas, y hablando como un niño, la escena requería que Xavier López se mostrara como un gigante llorón que amenaza a los niños por haber dañado su bicicleta. Lo que se convirtió en una de las secuencias más memorables de la cinta fue, en realidad, una improvisación completa.

“Chabelo”, emulando el llanto y el enfado, recibe una cachetada de “Cantinflas”. Actuando instintivamente y sin guion de por medio, Xavier López responde con una cachetada hacia el mítico actor. La tensión se pudo cortar con un cuchillo cuando el director gritó “corte”. El equipo de producción rodeó a Chabelo, recriminándole su osadía. Después de todo, acababa de propinarle un golpe a la estrella más grande del cine mexicano de la época.

Pero, al rescate salió el propio “Cantinflas”. Con la humildad y el profesionalismo que siempre lo caracterizó, salió en defensa del joven Xavier López. "¡No, no, no! Déjalo que me toque”, exclamó, despejando cualquier nube de duda sobre el compromiso de “Chabelo” en el proyecto.

Con el tiempo, Xavier López “Chabelo” se consolidaría como una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, gracias a su programa dominical que divirtió a generaciones durante décadas.