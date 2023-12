El duro testimonio de Lenny Kravitz: esto fue lo que dijo sobre el abuso sexual que sufrió

Lenny Kravitz, el reconocido músico de 59 años, ha compartido abiertamente detalles sobre el abuso sexual que experimentó en su adolescencia.

Aunque este incidente ha sido parte de su autobiografía, “Let Love Rule,” publicada en 2020, el artista neoyorquino recientemente abordó el tema en una entrevista.

No un trauma, sino una experiencia y lección

A pesar de la gravedad del incidente, Lenny Kravitz sorprendió al afirmar que no se siente “traumatizado” por lo que ocurrió en su adolescencia.

En lugar de catalogar el episodio como una experiencia perjudicial, el músico lo describe como una “experiencia y una lección”.

En la entrevista, Kravitz fue cuestionado directamente sobre si considera que su experiencia sigue el patrón de las agresiones sexuales. Su respuesta reflejó una actitud de aceptación y aprendizaje: “No todo tiene que ser tan... No digo que no haya cosas que merezcan ser contadas. Quizás alguien podría argumentar que debería haber sido tratado. En cualquier caso, eran los tiempos que eran. Viví y aprendí.”

La convivencia con Zoë Kravitz

La entrevista no solo abordó el tema del abuso, sino que también incluyó la perspectiva de Zoë Kravitz, hija del músico y actriz reconocida.

Zoë compartió recuerdos de su infancia en casa de su padre, describiéndola como “una auténtica locura.” La actriz se mudó con Lenny Kravitz a los once años, enfrentándose a un entorno lleno de personas desconocidas y constantes cambios.

Lenny Kravitz, conocido por su generosidad, lamentó cómo esta característica lo llevó a sentirse “completamente vacío” debido a las deslealtades de aquellos que se aprovecharon de su altruismo.

Trayectoria musical de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz, un icono del rock, ha dejado una huella indeleble en la música con su estilo único, fusionando rock, soul, y funk.

Su álbum debut, “Let Love Rule” (1989), marcó el inicio de una carrera llena de éxitos. Canciones como “Are You Gonna Go My Way” y “Fly Away” se convirtieron en himnos generacionales, catapultando su álbum “5" a la fama mundial. Otro éxito destacado es “It Ain’t Over ‘til It’s Over” del álbum “Mama Said”. Su obra ha trascendido décadas, combinando un sonido clásico con innovación, y consolidando a Kravitz como una leyenda del rock.